Sucho v regionu bere dech rybářům, vodákům i elektrárnám

1. Koně mají změněný režim tréninku. Pracují brzy ráno

Koně teplo snášejí špatně. Potí se, dotěrný hmyz některé z nich dramaticky obtěžuje, což ovlivňuje jejich výkon. I proto upravili v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem denní režim a více dbá na přísun vody na pastvě.

„Snažíme se trénink sportovních koní odbývat v ranních hodinách. Ostatní koně odcházejí na pastvu do výběhů dříve, tedy mezi šestou a půl sedmou ranní. Na velká vedra je zase vracíme domů, kde zůstávají až do večera v kamenných stájích, kde je jim nejlépe,“ řekl náměstek pro chov koní v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem Vlastimil Váňa.

Historické hospodářské budovy mají silné kamenné stěny a teplo jimi nepronikne tak silně jako v moderních stájích. Plavení, které by koně ochladilo, v hřebčíně z bezpečnostních důvodů nepraktikují.

„Nikdy není jisté, co je na dně,“ dodal Váňa.

2. Elektrárny jedou na minimum

Malé průtoky řek nesou na turbíny vodních elektráren jen minimum vody. „Elektrárna nejede ani na čtvrt plynu. Letos je to vážně extra. Nezbývá než čekat na déšť,“ říká majitel vodní elektrárny Postolov na Tiché Orlici Jiří Šimon.

Ani další díla na Labi na tom nejsou lépe. „V tomto období jedou tyto elektrárny na zmenšený výkon, vody je skutečně málo,“ řekla Kateřina Beránková, mluvčí skupiny ČEZ. Ta má na Labi v Pardubickém kraji čtyři vodní elektrárny.

3. Vodáci, sjíždějte z Kerhartic



Počasí sice nahrává vodákům, ale toto extrémní léto jim vodu bere, takže řeky přestávají být v některých úsecích sjízdné. „Kvůli velkému suchu nedoporučuji jízdu na horním toku Tiché Orlice. Hlavně kolem Hnátnice je tok řeky široký a vody na plutí je tam málo. Sám by to člověk možná ještě zvládnul, ale s dětmi musí loď přenášet, a to je komplikovanější,“ říká provozovatel Vodáckého tábořiště Cakle Radomír Junek.



Proto doporučuje všem zájemcům o zapůjčení lodě, aby si pro sjíždění Tiché Orlice vybrali úsek z Kerhartic do Borohrádku.



Po spojení obou horních toků je samotná Orlice sice až do Hradce Králové sjízdná, ale lodě často drhnou a musí se přenášet.

„Půjčujeme už pouze plastové lodě, protože nafukovací by se hned zničily. Hladina je hodně dole, ale jet se pořád dá,“ potvrdila pracovnice půjčovny lodí v Týništi nad Orlicí.

4. Hasiči pomáhají rybářům



Teplo vysušuje i rybníky. Rybám tak chybí kyslík a hynou. Například v Přelouči pomáhali se zachraňováním ryb hasiči. Do rybníka v centru města navezli několik cisteren s vodou.

Podle samotných rybářů je dopouštění rybníka poslední šancí, jak pomoci rybám, které by se měly dostat příští rok na vánoční stůl.

„Je to akt zoufalství. Tohle byla jediná šance, jak je zachránit. Všude jich denně hyne moc a rybáři jezdí a sbírají je,“ řekl předseda Místní oblasti Přelouč Josef Kratochvíl.



Rybník v Přelouči se navíc nachází v centru města v bytové zástavbě. Masivní úhyn ryb by způsobil zápach v ulicích, i proto se rybáři domluvili s hasiči a rybník zásobili vodou.



Rybáři navíc zakoupili čeřidlo, kterým zkusí vodu okysličovat a rybám tak zajistit přísun kyslíku. Jak se letošní sucho rybářům prodraží, je podle jejich přeloučského předsedy brzy předjímat.