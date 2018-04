Studenti Univerzity Pardubice se připojili k protestům, vládě pošlou dopis

Rada studentů pardubické univerzity měla v pondělí mimořádné zasedání. Proč?

Chtěli jsme vyjádřit vlastní postoj k projednávání zákona o vysokých školách. Došli jsme k tomu, že se nám to nelíbí, to už jsme samozřejmě věděli předtím, ale hlavně jsme si chtěli ujasnit, komu svůj názor řekneme a jak.

Komu ho řeknete a jak?

Výsledkem je otevřený dopis vládě. Požadujeme přepracování návrhu zákona. Posíláme ho v návaznosti na studenty z Brna, kteří už podobný dopis poslali vládě před námi.

To vypadá, jako když vzniká nějaké jednotné studentské hnutí.

To ne, jen se zatím navzájem podporujeme. Například z hradecké univerzity nás pozvali na jejich setkání akademické obce. Jsme zkrátka názorově zajedno a snažíme se dodržet i časovou jednotu, tedy shodné termíny jednotlivých protestů.

Budou po dvaadvaceti letech opět studenti v ulicích?

To teď nemohu říct stoprocentně. Na co se určitě chystáme, je informační kampaň, to bude první krok. Nejprve musíme působit dovnitř akademické obce tak, aby se všichni studenti seznámili se záměrem ministra, ne každý student návrh zákona četl.

Budou o to mít vůbec studenti zájem?

Studenti o to zájem mají, i když je samozřejmě potřeba intenzivnější informační kampaň.

Pardubická univerzita v tomto směru působí poměrně aktivně, jsou školy, které v minulých týdnech rovnou vyhlásily, že se do žádných protestů pouštět nebudou.

Samozřejmě, že jsou školy, které se v tomto směru budou držet zpátky. Jistá tichá morální podpora je sice také dobrá, ale nemá navenek ten správný efekt. Podstatné pro nás je, aby bylo jasné, že tady existuje jistá názorová shoda v akademickém prostředí, aby bylo jasné, že protesty nevznikly na jednom místě a že je neinicioval jeden člověk. Vláda by měla vidět, že stejná nebo podobná myšlenka se zrodila na více místech.

Zatím se stále bavíme jen v obecné rovině, zkusme tedy detailněji popsat, co vám na reformě vysokého školství vadí.

Těch věcí je samozřejmě víc, ale na prvním místě bychom měli zmínit, že v návrhu o finanční pomoci studentům naprosto chybí motivace k lepším studijním výsledkům. V současném návrhu je paušální školné bez ohledu na výsledky práce. Vůbec bychom nemotivovali studenty a přitom se zákon ohání zvyšováním kvality školství. Nejsme proti reformám, jsme si vědomi toho, že škol je hodně a kvalita mnohdy neodpovídá, ale chceme jít cestou zvyšování kvality.

Pokud tedy dojde na protesty pardubických studentů, jak budou vypadat?

Chtěli bychom jen kultivovaně vyjadřovat náš názor. Nevylučujeme variantu veřejného shromáždění v centru Pardubic, ale momentálně plánujeme jako první akci shromáždění v areálu univerzitního kampusu. Když dokážeme pozvat lidi na Pernštýnské náměstí, dokážeme je pozvat i před univerzitní aulu. Každopádně chceme dělat avizované akce, o kterých budou lidé vědět předem.

Zatím je řeč jen o pardubických studentech, ale na univerzitě jsou také učitelé. Spolupracujete i s nimi, je i tady shoda názorů?

Ano, shoda panuje i tady. Veškeré kroky konzultujeme, o všech našich krocích ví třeba předseda akademického senátu. Nescházíme se každý den, ale víme o sobě, co připravujeme.

Podobně začínaly studentské protesty v roce 1989, jak dopadly, víme. Nechystáte se na něco většího, než jen prosadit projednání zákona?

Když chcete něco smést, musíte přijít s lepší variantou. My víme, že vše není ideální, ale měnit politický systém opravdu neplánujeme.