Boj o stromy je může zachránit, ale i způsobit Žamberku milionové ztráty

Zastupitelé Žamberka se rozhodli, že na pokračování stavby protipovodňových valů kolem Divoké Orlice nedají Povodí Labe slíbené peníze. Neschválení nového dodavatele protipovodňových opatření v Žamberku přináší městu problémy, zvláště pokud si zastupitelé stejný postup zopakují i při chystaném druhém pokusu.

Bez dostavby hrozí pokladně města, že náklady budou ještě mnohem vyšší. „Je to dost velké finanční riziko. Na stávající projekt je už poskytnuta dotace a přitom je limitovaná ukončením stavby do roku 2019. Pokud hotová nebude, hrozí nám, že bude muset být dofinancovaná případně z městských zdrojů,“ řekl Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a krizového řízení, který v souvislosti s touto stavbou vykonává pro radnici úlohu dozorce i mluvčího.

Město Žamberk se podílí na stavbě betonových hrází a dalších protipovodňových prvků patnáctiprocentním příspěvkem, hlavní investorem je Povodí Labe. Město vynaložilo na stavbu přibližně devět milionů korun, a pokud smlouvu schválí, stavba bude pokračovat a vyjde ho podle současného projektu na 18 milionů korun. Původní vysoutěžená cena akce činila 84 milionů korun, nový dodavatel se zavázal stavbu dokončit do konce listopadu 2019 za 112 milionů korun.

Pokud smlouvu s ním na další schůzi zastupitelé 19. června neodsouhlasí, budou ve hře i možnosti všeho nechat a za mnohem větší peníze uvést řeku s nábřežím do původního stavu, nebo pokračovat s pozměněným projektem, ale s rizikem ztráty dotace od ministerstva zemědělství.

Na změnu projektu tlačí řada lidí, v poslední době dokonce organizovaných. Netvrdí, že povodně nejsou nebezpečné, ale že protipovodňová opatření nemusí znamenat vykácení všech stromů. Odvolávají se na Českou inspekci životního prostředí, podle níž je odůvodnění radnice ke kácení nedostatečné. Zároveň daIi podnět ke zrušení rozhodnutí o povolení kácení.

Aktivisté požadují přehodnocení míry kácení

Podle Vladimíra Fikejse se má kácet ještě minimálně 24 stromů na pravém břehu, 20 stromů na levé straně řeky, ale i další.

Aktivisté chtějí kácení stopnout, radní by si podle nich měli uvědomit, že nezastupují pouze svá práva a názory a že rozhodují o věcech s přesahem větším, než je pouze délka volebního období.

„Podporujeme ochranu města Žamberka před rizikem povodní, ale neztotožňujeme se s neadekvátním a necitlivým návrhem a právě probíhající realizací projektu, jenž podle našeho mínění ohrožuje a devastuje životní prostředí Žamberka. Žádáme o přehodnocení míry kácení vzrostlé ještě stojící zeleně a v místech, kde již ke kácení došlo, žádáme umístění odpovídající náhradní výsadby co do počtu i druhové skladby dřevin, aby zůstal zachován charakter původní podoby nábřeží,“ uvádí text petice, kterou je v posledních dnech možné podepsat na pěti místech ve městě.

Povodí Labe se úpravám nebrání, požadavky na protipovodňovou ochranu jsou v pravomoci obcí. „Jako investor jednáme výhradně s městem a v žádném případě nechceme dělat nic, s čím by nesouhlasilo,“ zopakovala mluvčí Povodí Labe Hana Bendová to, co řekl už na lednovém rovněž mimořádném zasedání zastupitelů její ředitel.