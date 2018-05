Hra o ředitele škol v kraji. ANO se do konkurzů neprotlačilo

Politici z hnutí ANO tvrdí, že ve výběrových řízeních na ředitele středních škol v Pardubickém kraji mají našlápnuto k obhajobě svého křesla i lidé, jimž kontrola z krajského úřadu v minulosti prokázala v řízení školy vážné chyby. Pokusili se získat svolení k tomu, aby mohli jednání vybraných komisí sledovat. Hejtman Martin Netolický jim to během jednání zastupitelů v dubnu v podstatě slíbil, nakonec je ale stejně jako celá rada kraje odmítl.

Krajský zastupitel hnutí ANO Jan Procházka řekl, že opozice chtěla mít více informací. „Víme o ředitelích, kterým kontrola prokázala vážné nesrovnalosti. Ti samí se nyní ucházejí o post ředitele znovu a často ani nemají protikandidáta. Je logické, že chceme znát důvody, proč by měli pokračovat dál,“ uvedl.

Hejtman Martin Netolický na jednání zastupitelů letos v dubnu uvedl, že není důvod, proč by opozice nemohla jednání komisí sledovat s hlasem poradním. „Nevidím v tom žádný problém. Měli bychom být vstřícní, aby všichni viděli, že se nic netají, ani se tam neděje nic nelegálního,“ uvedl.

Opoziční zastupitelé si vybrali konkurzy, kterých bych se chtěli zúčastnit. Nakonec se ale od sekretářky na odboru školství dozvěděli, že rada kraje jejich přítomnost u výběrových řízení zamítla.

„Nabídli jsme své pracovní síly zdarma ve prospěch kraje. Přijde nám to divné, že nedostaneme příležitost v komisích pracovat, když jsme se na tom s hejtmanem dohodli,“ uvedl Procházka.

Hejtman: Nechtěli jsme, aby vytahovali věci z minulosti

Netolický to vysvětluje tím, že opozice podle jeho názoru plánovala při konkurzech vytahovat na světlo staré prohřešky ředitelů. „Jako rada jsme měli pocit, že by jednání výběrových komisí nebyla o budoucnosti, ale o minulosti. Někteří tak k tomu chtěli přistoupit, protože si vyžádali kontrolní zprávy u jednotlivých zařízení za mnoho let zpátky,“ řekl.

Proti byl i šéf školského výboru David Šimek (Koalice pro Pardubický kraj), který připomíná, že opozice dostala šanci se výběrových řízení zúčastnit, ale ne vždy toho využila. Dodal, že uprostřed výběrových řízení doplňovat do komise další členy byť s poradním hlasem není správné. „Nemyslím si, že jejich přítomnost na jednání konkurzní komise něco změní na jejich podezření,“ uvedl Šimek.

Radní se dohodli, že jednání sedmičlenných komisí mohou sledovat s hlasem poradní pouze dva lidé - jeden zástupce města a jeden zástupce odborů.

O vítězi konkurzu rozhoduje sedmičlenná komise složená ze zástupců učitelů, školské rady, České školní inspekce a odborníků v oblasti státní správy a dále zástupců určených krajem včetně politiků.

„Jednání konkurzních komisí jsou neveřejná a konečné rozhodnutí je v kompetenci Rady Pardubického kraje,“ uvedl mluvčí kraje Dominik Barták.

I když se do výběrového řízení přihlásí pouze současný ředitel, nemá obhajobu jistou. Hejtman Martin Netolický, který se řady výběrových řízení účastní, uvedl, že v několika případech se budou konkurzy opakovat, protože komise nebyla spokojena.

„I v případě, že se do konkurzu hlásí stávající ředitel, chceme znát jeho vizi do roku 2024, protože evidujeme řádově 15 škol, kde pociťujeme pokles uchazečů a studentů. Musíme tak znát, kam chce ředitel školu směřovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický.