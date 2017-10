Školáci za pár hodin sestavili a naprogramovali dálkově ovládané auto

Základem mikroelektroniky v projektu je elektronická deska BBC micro:bit, což je jednoduchý mikropočítač, který má pomoci dětem naučit se rozumět elektronice a kódovat.

„Na začátku se naučí základy programování micro:bitu. Pak všichni dostanou podrobný návod na stavbu autíčka. Poslední tři stránky s finálním programem však chybí. Žáci mají všechny ingredience k tomu, aby mohli program na autíčko poskládat, ale vymyslet si to už musí sami,“ řekl ředitel školy Jiří Formánek.

Ráno ležely na lavici před desítkou školáků čtyři desítky předmětů z celkem patnácti druhů součástek - mezi nimi například micro:bity, kondenzátory, stabilizátor, motorek, baterie, kabely, šroubky, matice a tak dále. To vše se za několik hodin proměnilo v auta ovládaná na dálku.

„Moc se mi to líbí. Je to zajímavý způsob, jak rozhýbat menší elektroniku a že ji mohu vidět nejenom virtuálně v počítači. Myslím, že jsme jedna z mála škol v České republice, které tuto možnost mají,“ řekl student druhého ročníku Jakub Tesařík, který by se později rád pustil i do větších projektů.

Škola pořádá akci tohoto druhu podle postupu připraveného vyučujícím Pavlem Čápem poprvé, inspiroval ji k tomu BBC micro:bit, který škola letos v létě objevila v Anglii.

Počítačoví fandové se seznámili s jeho funkcemi, učili se programování v novém jednoduchém programovacím jazyce MakeCode a přesné nastavení modelářského serva, programování otáček motoru pomocí pulsně-šířkové modulace i programování Bluetooth komunikace mezi dvěma micro:bity.

A přitom samozřejmě museli ukázat šikovné ruce, když z papírového kartonu, brček a špejlí stavěli model autíčka. Trojice nejrychlejších tvůrců si dokonce vozidlo i s veškerou elektronikou mohly odnést domů jako svoji trofej a záleží jen na jejich kreativitě, jakým způsobem ji ještě využijí.

Chytrá destička komunikuje s mobilem, tabletem i počítačem

„Mně dělají menší problém spíše technické věci než kódové,“ řekla například Barbora Brchelová z deváté třídy pardubické ZŠ Josefa Ressela, která se chce věnovat programování i na střední škole.

Peníze na materiál získala škola díky grantu Meet and Code. Jednoduchý mikropočítač BBC micro:bit vznikl jako projekt veřejnoprávní BBC. Ta je nejprve rozdala zdarma asi milionu britských školáků a poté je začala volně prodávat i dalším zájemcům.

Předpokládá se, že v budoucnu se micro:bit stane díky své konstrukci a podpoře standardem technické výuky probouzejícím v mladých lidech zájem o techniku. Chytrá destička umí komunikovat s mobilem, tabletem i počítačem. Programovat se dá ve čtyřech různých programovacích jazycích na různých úrovních.