Podnikatel postavil STK s licencí v kapse, po zásahu konkurence o ni přišel

Stanice ve Skutči má sloužit pro nákladní automobily z celého Chrudimska, jejichž majitelé musí kvůli kontrole jezdit až do Pardubic.

Teoreticky mohla začít fungovat už v březnu, kdy byl areál dokončen a zkolaudován. Od té doby je však velké parkoviště před novým komplexem na kraji městečka prázdné.

„V březnu jsem musel krajskému úřadu doložit, že mám zkolaudováno, předložit expertizu, že je vše postaveno podle zákona a že mám vyškolené techniky. Vše jsem splnil, ale stát mi nedovolí pracovat,“ uvedl Vincenci.

Do stavby investoval padesát milionů korun, které nyní splácí bance.

Když mu krajský úřad v červnu 2015 přiklepl licenci, konkurenční firma se proti tomu odvolala k ministerstvu dopravy. To přidělení licence v březnu 2016 podpořilo a Vincenci s pravomocným rozhodnutím v kapse okamžitě zahájil stavbu.

„Stavěl jsem a vůbec jsem netušil, že to protistrana dala k soudu,“ uvedl.

Krajský soud rozhodnutí úředníků o vydání licence potvrdil, ale Nejvyšší soud v něm našel vady, vyhověl kasační stížnosti, a tak krajský soud loni v listopadu rozhodnutí ministerstva zrušil.

Úřad například vyhodnotil jako plus, že Vincenci nový areál vlastní, zatímco konkurence by jej měla v nájmu. Podle soudu by to nemělo hrát roli.

Splácí areál, který mu nesmí vydělávat

A pak se dlouho nedělo nic. „Kdyby letos v lednu ministerstvo dopravy napsalo, že se o licenci bude rozhodovat znovu, tak to ještě pochopím. Ale oni mi tenhle dopis pošlou až teď v červenci. Proč jsou na ministerstvu tak liknaví? Jsem zadlužený, nehrozí jen, že budu muset propustit lidi, ale že po třiceti letech podnikání přijdu o všechno. Oni ale mají času dost,“ zlobí se Vincenci.

Ministerstvo dopravy se hájí tím, že nemělo originál spisu.

„Pozadí této věci je takové, že soud bohužel nezaslal ministerstvu dopravy do dnešního dne originál spisové dokumentace, ačkoliv byl opakovaně telefonicky urgován. Přesto ministerstvo na základě spisové kopie a v souladu s rozsudky správních soudů vydalo v této věci rozhodnutí,“ uvedl minulý týden mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

„Správním spisem soud nedisponuje, neboť byl již odeslán ministerstvu dopravy, a jak vyplývá ze soudního spisu, jeho zaslání nebylo opakovaně urgováno,“ uvedla Lucie Hrůšová, která zastupuje tiskového mluvčího krajského soudu Hradec Králové.

Poslanec Martin Kolovratník z hnutí ANO to považuje za selhání ministerstva. „Je to jednoznačně manažerské pochybení příslušného odboru ministerstva dopravy. Jejich lhůty při rozhodování jsou neakceptovatelné,“ uvedl.

Nyní se rozjede jednání o licenci znovu. Krajský úřad bude rozhodovat, zda ji získá Vincenci, nebo konkurenční firma. Rozhodnutí kraje je možné opět napadnout, a pak by celá věc opět skončila na stole ministerských úředníků.

„Dokážu pochopit, že se o licenci bude rozhodovat znovu. Nechápu ale, proč to vše musí trvat tak dlouho,“ uvedl Vincenci.