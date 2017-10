Při stavbě cyklostezky se sesunul svah u silnice, vozovka se propadla

„Nechápu, jak to mohli ukrojit takhle kolmo,“ láteřila žena stojící za plotem domu, který se nachází hned vedle silnice. Na ní se objevily trhliny, jelikož její podloží se propadlo. Dům stojí v odlehlé části Pardubic, na dohled od železniční zastávky. Frekvence aut v Srnojedské ulici je nicméně poměrně velká.

Vozovka je viditelně poškozená, a proto správce silnice rozhodl o jejím uzavření. Dvojice bagrů stojí šikmo tak, aby místem nikdo neprojel. Přesto to během pár minut zkoušela řada řidičů, ačkoliv míjejí zákazovou značku.

„Museli jsme si sem postavit popelnice,“ ukazuje žena na místo, kde se ve velkém otáčeli překvapení řidiči. Ti přijedou až k bagru, avšak vedle něho a plotu domu už není tolik místa, aby se tam osobní auto protáhlo. Cyklisté se vyhýbají bez problémů.

Brzy jim měla začít sloužit tři metry široká stezka, která by navázala na již postavený úsek. Ten začíná kousek od místa propadu. Stezku ze šedé zámkové dlažby bude od silnice dělit malý sráz vysoký zhruba půl metru.

Za propad vozovky mohou, podle vedoucího odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí Tomáše Jílka z šestého městského obvodu, staré trativody z přilehlých domů, které podloží podmáčely.

„Když se to otevřelo, bylo vidět, že podloží má úplně jinou skladbu. Trativody v silnici budeme muset opravit. Prověřujeme, odkud přesně vedou,“ řekl Jílek, podle něhož by nynější komplikace měly práce zpozdit maximálně o dny. Stezka se začala stavět v září a hotová měla být do čtyř měsíců.

Stezku staví od konce září pardubická firma Stakvo, která uspěla mezi šesticí uchazečů o zakázku. Od městské části dostane podle informací z katastru nemovitostí částku přes šest milionů korun. Zástupce firmy jakékoliv pochybení zaměstnanců odmítá.

„V žádném případě nenastala chyba u nás. Staré trativody byly popraskané a jejich obsah vytékal na pole. V zářezu jsme našli shnilé trubky, z nichž vytéká voda, která podmáčela celou silnici. Nikdo to nemohl předpokládat,“ uvedl jednatel firmy David Vondráček.

Podle něho nelze vyloučit, že se půda pohne ještě na dalších místech. „Dělají se ale opatření, aby se to neopakovalo,“ řekl Vondráček.

Dalším důvodem sesuvu může být fakt, že hned vedle silnice dříve rostla alej. Ta však byla kvůli stavbě pokácena. Z podkladních vrstev silnice tak trčí už jen drobné kořeny stromů. Právě ty přispívaly ke stabilitě podloží a zadržování prosakující vody. „Kořeny stromů nějakou vodu pojmou, ale je to jen spekulace,“ dodal Vondráček.