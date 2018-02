Bez větších výhrad. Přípravu dálnice D35 kolem Vysokého Mýta nic nebrzdí

Nadměrný hluk a napojení dálnice na stávající I/35. To byly hlavní body, které zajímaly obyvatele Vysokého Mýta a blízkého okolí při projednávání územního řízení.

Lidé si v hojném počtu přišli prohlédnout nákresy, které do detailů znázorňovaly budoucí podobu D35. Bezmála šestikilometrový úsek povede mezi poli severně od města.

Trasa již zůstane neměnná, ovšem jednotlivé stavební prvky se v další fázi přípravy mohou upravovat. Obyvatelé z části Knířov, který leží severně od chystané D35, předložili námitky ohledně hlukové zátěže z budoucí dálnice.

„V místech, kde došlo na základě výpočtů k překročení hygienických limitů, byly navrženy protihlukové stěny,“ uvedl autor akustické studie Ondřej Smrž.

Stěn vyroste kolem dálnice hned devět, přičemž silničáři nevylučují, že ve finálním návrhu ještě nepřibudou další.

„V rámci dokumentace pro stavební povolení se budou hlukové limity opět prověřovat. Pokud by byly vyšší, než povolují normy, musela by se navrhnout další stěna. Ale myslím, že ta ochrana je dostatečná,“ uvedla vedoucí úseku výstavby z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Hana Jarolímová.

Podle ní se navíc po uvedení dálnice do předčasného užívání provádí po zhruba třech měsících další měření.

„Když by hluk překročil limity, nelze stavbu zkolaudovat. Podmínka pro splnění je tam daná,“ uklidňovala Jarolímová přítomné z řad převážně starší generace.

Trasa povede převážně v zářezu

Navržená je i výsadba stromů, která ale nemá podle projektantů na odhlučnění velký vliv.

„Stromy až zas takový přínos nemají,“ podotkl Smrž. Jednoho z účastníků zajímal dopad stavby na krajinný ráz, což projektanty zaskočilo. Podoba protihlukových stěn i jejich materiál totiž bude předmětem až následného stavebního řízení.

Kolem Mýta, které desítky let trpí provozem osobní a kamionové dopravy na současné dvoupruhové I/35, povede trasa převážně v zářezu. Ačkoliv by si někteří diskutující přáli ještě větší zahloubení, to prý už nebylo možné kvůli odvodnění.

„Už tak to bylo náročné, jelikož úsek vede v relativně rovinatém území. Převýšení mezi začátkem a koncem je asi jen dva metry,“ popsal Martin Daniel z projekční kanceláře firmy Mott MacDonald CZ, která měla přípravu dokumentace na starost.

Voda z plánovaného poldru bude potrubím odvedena do Blahovského potoka. Vedle odvodnění nešlo s výškou dálnice hýbat ani kvůli migračním podchodům pro zvěř.

Druhý okruh dotazů se týkal plánovaného sjezdu a nájezdu na D35. Napojení je z obou stran řešeno přes mimoúrovňové křižovatky. Jedna leží západně od Mýta, druhá u Džbánova.

Ovšem způsob napojení na současnou I/35 se liší. Zatímco sjezd blíže k Zámrsku se napojí po nové okružní křižovatce, jež vznikne na nynější I/35, tak u Džbánova bude na stávajícím křížení s I/35 umístěný semafor.

Nyní úzká silnice III. třídy vedoucí ze Džbánova navíc bude rozšířena o dva metry. Plánované změny by se nemusely provádět za předpokladu, že by současně probíhala stavba navazujícího úseku od Džbánova k Litomyšli. Na to se ale spoléhat nedá.

„Pokud by dálnice pokračovala hned dále, úpravy by nebyly nutné. V současném stavu by křižovatka vyhovovala,“ prohlásil Daniel.

Pardubické ŘSD pracuje na přípravě všech šesti úseků od Ostrova po Staré Město. Zatímco hlavně u Litomyšle trasování dálnice naráží na odpor, kolem Mýta běží vše zatím bez komplikací. „Dá se říci, že je to jeden z těch šťastnějších úseků,“ zmínila Jarolímová.

Po vypořádání vznesených připomínek by mohlo být vydané územní rozhodnutí během několika měsíců. „Výkupy pozemků by pak mohly začít příští rok. Podle optimistického plánu bychom chtěli začít stavět v roce 2020,“ dodala Jarolímová.