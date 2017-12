Startovací byty táhnou, Pardubice tak nabízejí další

Pro mladé lidi po škole znamená sehnat důstojné bydlení v Pardubicích ohromný problém. Ceny bytů rostou do výšek, které neodpovídají průměrným, natož nástupním platům v regionu, a ani komerční nájemné není pro čerstvě dostudované lidi v dostupných hladinách.

„Poptávka v Pardubicích často převyšuje nabídku, a proto není snadné si pronajmout dobrý byt za dobrou cenu. Poptávka cenu mírně zvedla, navíc řada klientů si v loňském roce koupila byty jako investici a dnes tyto byty pronajímá,“ uvedl nedávno k cenám bytů na Pardubicku regionální manažer realitní kanceláře Sting Michal Dvořák.

Není tak žádný div, že je o startovací byty nabízené radnicí velký zájem. Do soutěže se vždy přihlásí mnohem více lidí, než je počet bytů. Situace se bude zřejmě opakovat i na začátku roku, kdy Pardubice nabídnou zájemcům třetí vlnu bytů.

„Startovací byty budeme nabízet v deseti lokalitách po městě.Jsou tam byty blíže centru, ale i ty, které jsou v Polabinách nebo na Dukle v ulici Sokolovská,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký, který má projekt na starost. Jeho úspěšnost si zatím pochvaluje. Lidé totiž o byty stojí.

„Mladí lidé pro budoucí založení rodiny nehledají stabilitu jen v práci, ale také v cenově dostupném bydlení. To je případ startovacího bydlení, které jim umožňuje odejít od rodičů a našetřit alespoň část finančních prostředků na pořízení vlastního bydlení,“ řekl Rychtecký.

Nabídka 26 bytů, kterou na začátku ledna schválí radní, bude podle Branislava Štefanči z odboru sociálních věcí pardubické radnice pestrá. „V nabídce budou byty od jedna plus jedna až po tři plus jedna. Rozšířil se nám také počet adres, a to zejména v Polabinách. Na Dukle zase přibyla adresa v ulici Železničního pluku,“ uvedl Štefanča.

Další losování nájemníků se bude konat na konci února

Podle Rychteckého schválí radní novou výzvu na svém prvním jednání v novém roce 8. ledna. „Hned 9. ledna zveřejníme nabídku bytů na webových stránkách města, 7. a 8. února pak bude probíhat výběr žádostí a 27. února se bude v Kulturním domě Hronovická konat losování nových nájemníků městských bytů,“ uvedl Štefanča pro Pardubický zpravodaj.

Hlavním kritériem pro výběr nájemců je výše minimálního měsíčního hrubého příjmu žadatele. Ten byl po důkladné analýze stanoven na 16 tisíc a věk do třiceti let. V případě manželů a párů nesmí věk v součtu překročit 65 let.

„Do příjmů zájemců se nebudou započítávat dávky státní sociální podpory ani sociální pomoci,“ řekl Rychtecký.

Politici si od služby, která třeba v Hradci Králové funguje už dlouhá léta, slibují zvýšení počtu obyvatel města a hlavně pak udržení vysokoškoláků, kteří dokončí některou z fakult Univerzity Pardubice.

„Jsme univerzitním městem s řadou pracovních příležitostí, sehnat finančně dostupné bydlení dnes není vůbec jednoduché, vnímám zřízení startovacích bytů jako velmi vstřícné opatření zejména k mladým rodinám, plníme tím koaliční program,“ řekl při startu projektu podporující mladé lidi primátor Pardubic Martin Charvát.