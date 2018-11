Starosta Chrudimi: Chybějí peníze, musíme prodat něco z městského majetku

Chrudimské ANO před volbami slíbilo, že zajistí, aby voda v okrese byla spravována obcemi bez zahraničního investora, což by ale stálo velké peníze.

Stavět se má nová sportovní hala, opravit ta stará, vybudovat za desítky milionů kanalizace v Medlešicích, opravit chátrající obřadní síň a tak dále. Nová koalice zároveň slíbila, že město po čtyřech letech nebude více zadlužené než dnes.

„Toho slibu nelituju, zvládneme to,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Zároveň přiznává, že na všechno v městské pokladně peníze nejsou. V návrhu rozpočtu na příští rok chce nová koalice například škrtnout chystaný sjezd k městským sportovištím, aby byly peníze na kanalizaci.

„Obecně je otázka, zda stačí vůbec naše prostředky na to, abychom obnovovali majetek a dělali nutné investice. To znamená, můžeme si dovolit nějaký upgrade, postavit něco nového a neuškodí nám to?“

Dobře, tak si na tuto svou otázku odpovězte.

To já nevím, budu to muset zjistit, ale myslím si, že ne. Že je to úplně špatně postavené. Když to srovnám s Hrochovým Týncem - jakkoliv je to velikostně nesrovnatelné -ten má rozpočet 22 milionů ročně a z toho 10 milionů má na investice, tedy nějakých 45 procent. Tady je rozpočet půl miliardy a do investic jde sto milionů. Jsme procentuálně někde úplně jinde.



To asi opravdu srovnávat nelze, váš úřad v Pardubické ulici zajišťuje státní správu pro docela velké území.

To je otázka, jestli na chod Pardubické ulice nedoplácíme z toho, co by mělo přijít do samosprávné části do města. Budeme hledat, jestli nejsou možné někde úspory, nebo zda nelze na státní správu dostat víc.

Když jste se zavázali, že nezvýšíte zadlužení města, tak vám v podstatě hrozí, že neuděláte čtyři roky nic, ne? Vyplývá to z toho, co jste už řekl. Město nemá sílu jít do větší akce bez úvěru.

Je to v tuto chvíli tak. Na druhou stranu je třeba rezervy hledat a zamyslet se, jestli nelze něco zajímavějšího prodat a za ty peníze postavit něco nového.

Co chcete prodat?

Nějaký zbytný nemovitý majetek. Vím, co chci, ale zatím o tom nebudu mluvit.

František Pilný Jedenačtyřicetiletý politik neúspěšně kandidoval v roce 2010 do zastupitelstva Chrudimi za Věci veřejné, před čtyřmi roky byl zvolen zastupitelem za ANO a letos hnutí přivedl jako lídr k volebnímu vítězství. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze o sobě uvádí, že od roku 2002 podniká ve stavebnictví a realitách, od roku 2010 také v nákladní dopravě. Jeho koníčkem je studium historie.

Stejně se mi zdá, že v kontextu všech nutných investic se stavba nové sportovní haly za avizovaných 200 milionů vzdaluje.Před hotelem Bohemia v centru města zeje už roky jáma, protože majitel se s městem nedomluvil na tom, jak tam postavit parkoviště. Co s tím chcete nyní udělat?

Určitě s tím pohneme. Je otázka, jak správně parkování vyřešit. Počítalo se zhruba se 100 parkovacími místy, já vím, že kdyby se parkoviště předělalo, že by se jich tam vešlo až 160 míst.

Doufám, že ne na povrchu?

Většina pod zemí.

Vaši předchůdci na radnici tvrdili, že sto aut na povrchu zničí toto území. S tím souhlasíte?

Souhlasím. Preferujeme podzemní parkování s větší kapacitou.

ANO i Piráti šli do voleb s tím, že chtějí dostat zpět po kontrolu provozování vodovodů, které před lety získal od obcí do roku 2030 zahraniční investor. Budete jednat se zástupci obcí, bez nichž by to nebylo možné?

Ano. Budeme se jich ptát, jak jsou spokojeni s tím stavem, jak jej chtějí dál řešit. Musíme se primárně připravit na rok 2030, aby nenastalo to, co nastalo u firmy Kapsch a mýta. Totiž to, že končí smlouva, si všichni uvědomili chvíli před jejím skončením, a tak ji museli prodloužit. Toho bych se rád vyvaroval.

Deadline za mě je rok 2030. Tedy připravit se na rok 2030, na převzetí provozní části zpět, a pokud se nám ten termín podaří přiblížit, třeba na rok 2025, tak proč ne.

Ale to zní dost jinak, než předvolební sliby ANO či Pirátů. Z nich volič musel nabýt dojmu, že vodu prostě získáte zpět.

Říkal jsem vám deadline, nejzazší termín, když se nic jiného nepovede, tak rok 2030 se povést musí. Samozřejmě, pokud se příprava na to bude dělat diletantsky, tak ani rok 2030 se nemusí povést.

Bude to teď o vyjednávání s vodárenskou společností ohledně stávající platné provozní smlouvy, jak to oni vidí, jaké jsou tam možné změny. Mám spoustu nápadů a plánů, ale těžko je můžu říkat do novin, jinak si vyrazím trumfy z ruky.

Vládnete s podporou KSČM. Co jste jim za to slíbili?

Budete překvapený, ale nic jsme jim neslíbili. My tichou podporu nepotřebujeme, máme 14 hlasů z 27.

A není to tak, že se komunisté objeví v čele nějakých výborů, komisí, v městských organizacích?

To se klidně stát může, ale to nabízíme členům opozice.

Chcete tvrdit, že jste s komunisty nejednali?

Přišel k nám Miroslav Tejkl (člen ČSSD, bývalý místostarosta) s komunisty a ptá se jich, koho podpoří. Zda mne, nebo pana Řezníčka (bývalý starosta). A komunisté řekli, že chtějí změnu, aniž bych jim cokoliv slíbil.

Proč jste nevstoupil do ANO?

Jsem svůj, jsem člověk, který má své názory a moje názory se někdy těžko ovlivňují, ale přihlášku jsem si podal.

Teď, nebo už před volbami?

Přesně už nevím. Někdy kolem voleb.