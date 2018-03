VIDEO: Objížďka na Hradec vede přes rozkopané Staré Hradiště

Vedení obce po dohodě s pardubickými policisty zajistilo z bezpečnostních důvodů dohled nad dopravní situací. Zvýšený nápor automobilů z objízdné trasy a do toho pozemní práce přímo na objížďce vyžadují mimořádnou opatrnost.

Ranní a odpolední špička je náročná na nervy nejen řidičů jedoucích po objížďce, kolona zvolna popojíždějících aut obtížně přijímá řidiče vyjíždějící z bočních ulic zástavby ve Starém Hradišti. I k několikaminutovému čekání je odsouzený řidič, který se potřebuje na silnici dostat.

„Nedá se nic dělat. Prostě už dopředu počítám s tím, že musím do práce vyjet dřív. Opravovanou silnici na Hradec využíváme všichni, udělat se to musí. Takže to teď musím vydržet,“ řekla obyvatelka Starého Hradiště Lucie Kotrčová.

Policisté zde denně kontrolují z preventivních důvodů ukázněnost řidičů. Měřit zde ani nemá cenu, zúžená silnice k rychlejší jízdě rozhodně nevybízí.

S úplnou uzavírkou se řidiči setkají pouze o posledním dubnovém víkendu, a to z důvodu pokládky asfaltového krytu v celé šířce vozovky.

Projekt bude spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Celková cena za modernizaci činí přes dvacet milionů korun, z toho dva miliony korun půjdou z krajského rozpočtu. Stavba je plánována do 7. května.