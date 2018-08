K odboji proti okupantům se v Pardubickém kraji připojily i krávy

Sovětské posádky v kraji Po odchodu polských vojsk z východu Čech je nahradila sovětská. Na území dnešního Pardubického kraje byla umístěna údajně „dočasně“, ale byla z toho více než dvě desetiletí v celkem sedmi městech a vesnicích: Zdechovice, Lázně Bohdaneč, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí - Kerhartice, Česká Třebová, Červená Voda, Klášterec nad Orlicí. V Pardubickém kraji to bylo něco přes dvanáct tisíc vojáků. Například ve Vysokém Mýtě měla posádka kolem šesti tisíc vojáků při normálním provozu, při vojenských cvičeních se počet dostal až na poměr jedna ku jedné ve srovnání s počtem místních obyvatel, tedy asi na devět tisíc. Rodák a jeden z mužů roku 1968 Za jednoho z „mužů roku 1968 je považován i východočeský rodák Zdeněk Mlynář. Narodil se 22. června 1930 ve Vysokém Mýtě, kde prožil prvních pět let svého dětství. Při studiu práv na moskevské univerzitě byl jeho spolužákem Michail Gorbačov. V srpnu 1968 se stal členem předsednictva ÚV KSČ. Po zajetí vedoucích představitelů sovětskými vojsky odletěl do Moskvy, aby je informoval o situaci v Československu. Pak patřil mezi první signatáře Charty 77. Půl roku po jejím podpisu přijal možnost vystěhování do Rakouska. Po listopadu 1989 v české politice neuspěl. Zemřel ve Vídni v dubnu 1997. Aktivní radioamatéři rušili vysílání Radioamatéři v prvních dnech po okupaci pomáhali zjišťovat kmitočty, na kterých vysílají spojenecká okupační vojska, a hlásili je spojařům československé armády, aby mohlo být vysílání okupantů co nejvíce rušeno. O rušení vysílání, hlavně pirátské a kolaborantské stanice Vltava, se pokoušeli ale také sami radioamatéři. Srážka obrněnce s lokomotivou Někdy až krutý humor projevovali Češi i při tragických událostech, jako v případě srážky obrněnce polské armády s motorovou lokomotivou 8. října 1968 ve Vysokém Mýtě. Tehdy se při ní zabil polský důstojník po letu vzduchem přes lokomotivu a dopadu na chodník. Několik dnů nato se po městě rozšířil vtip, že řidič lokomotivy bude potrestán. Proč? Přestože byl upozorněn, že v místě a v okolí je polská a ruská posádka, troubil před přejezdem česky. Tragický střet na silnici Řada dopravních nehod, jejichž účastníky byli okupanti se nedočkala ani řádného vyšetřování. Tu největší na území kraje však ututlat nešlo. Na silnici mezi Litomyšlí a Svitavami u Janova zahynuli lékař, jeho žena úřednice a jejich sedmiletý syn. Z nevysvětlených příčin dostal nákladní vůz sovětské armády smyk. Otočil se tak, že zablokoval celou vozovku, srazil osobní auto do příkopu a ještě se na něj převrátil.