Soudcovat Světové jezdecké hry bude vrchol mé kariéry, říká rozhodčí

Koňská olympiáda se koná jednou za čtyři roky a je mimořádná také tím, že se na jednom místě odehrají souboje o vítězství ve všech jezdeckých disciplínách. A mezi nimi i zástupce kladrubského hřebčína Jiří Nesvačil se čtyřspřežím.

„Bez emocí to určitě nebude. Kdykoli vidím, že reprezentant vjíždí do obdélníku a navíc se hřebci, je to pro mě neskutečný zážitek. Není jednoduché při tom dojmu zůstat objektivní. Když se mu cvik povede, musím mu umět dát pěknou známku, a pokud ne, tak to musím vidět a ohodnotit také. Přeji Nesvačilovi, aby se mu v Tryonu co nejvíce zadařilo. Účast na takto významném světovém podniku je velká reklama pro něj, ale i pro Národní hřebčín i celou Českou republiku,“ říká Pardubičan Jiří Kunát.

Sám patří mezi 12 lidí na světě, kteří smějí rozhodovat nejvyšší soutěže. Letos jej Světová jezdecká federace navíc jmenovala mezi sudí, kteří budou dohlížet na dodržování pravidel na hrách.

„Není vyšší soutěž, kterou bych mohl soudcovat. Je to pro mě obrovská čest a vrchol mé rozhodcovské kariéry,“ podotýká Kunát, který je již několik let rozhodčím při mistrovstvích světa, Evropy či závodech Světového poháru.

„V Tryonu budeme soudcovat doslova a do písmene světovou špičku, kde budou výkony jezdců a koní mimořádné a rozdíly minimální. Rozhodování takto významných soutěží pak vyžaduje maximální koncentraci celého pětičlenného sboru rozhodčích,“ říká Kunát.

Pro rozhodčí je prý nejnáročnější hodnocení prvního dne, kdy se koná drezura, tedy první ze tří částí soutěže. Jezdí se v obdélníku 100 x 40 metrů; každý rozhodčí má vedle sebe zapisovatelku, která zaznamenává dané body do protokolu, a dalšího asistenta, jenž tyto body zadává do počítače. Odtud jsou přenášeny na světelnou tabuli, aby diváci viděli okamžitě známky za jednotlivé cviky jezdců.

Divácky atraktivní je především maraton s překážkami

Jezdci plní předepsanou drezurní úlohu zpaměti. Tu lze přirovnat k povinným jízdám při krasobruslení: jednotlivé cviky začínají a končí v písmenech, která jsou po obvodu drezurního obdélníku. Mezi písmeny musí předvést jednotlivé cviky a pro tyto cviky předepsané chody. Během drezury rozhodčí hodnotí přesnost provedení cviku, přechody, mechaniku pohybu a ochotu spolupráce celého spřežení.

Druhý den pomyslného trojboje se jede divácky atraktivní maraton, jehož součástí je osm překážek.

„Jako rozhodčí dohlížíme na to, aby jezdec nadměrně nepoužíval bič nebo aby v soutěží nepokračoval kůň, který se během maratonu zranil nebo je vyčerpán. V takovém případě vylučuji,“ popisuje Kunát.

Za oceán do Spojených států jezdí rozhodovat závody spřežení poslední tři roky, dobře tedy ví, co čtyři starokladrubské bělouše s vozatajem Nesvačilem čeká.

Účastníky uvítá moderní jezdecký areál s celou řadou kolbišť pro jednotlivé disciplíny a stájovou kapacitou 850 boxů, moderními překážkami a několika halami.

„S našimi podmínkami je to nesrovnatelné. Měl jsem ale to štěstí, že jsem opakovaně soudcoval v Kentucky Horse parku, který je ještě větší, kde je stájová kapacita 1 500 boxů a zároveň tam může probíhat několik různých soutěží různých jezdeckých disciplin najednou,“ upozorňuje Kunát.

Že by se Kladrubští pokoušeli předem vyzvídat, odmítá, i když sám přiznává, že má na hřebčín silné přátelské vazby. Jako rozhodčí však podepisuje závazek vůči pořadateli a Světové jezdecké federaci, že nebude trénovat ani připravovat koně na soutěž.

„Jirka Nesvačil se chová sportovně, neví, do čeho jde. Určitě mohu říci, že trať maratonu je celá uměle zavlažována, takže dráha by pro koně neměla být tvrdá. Trať bude rovinatá a překážky se staví tak, že nabízejí řadu možností, jak projet povinné průjezdy.

Kdo je absolvuje nejrychleji a bez penalizace, po sečtení všech časů a trestných bodů v maratonu vyhrává. S tímto výsledkem poté postupuje do nedělního parkuru, kde se rozhoduje o celkovém vítězi,“ popisuje Kunát.

Trestné body naskakují spřežení za shození míčku, který je na překážce. Následuje penalizace dvěma trestnými body.

„Může se stát, že spadne spolujezdec z kočáru nebo musí sesednout a vypřáhnout koně, pokud se dostali do neřešitelné situace. Převrácení kočáru vylučuje závodníky ze závodu,“ popisuje Kunát.

Sám se neodvažuje věštit, jak by český zástupce hájící barvy kladrubského hřebčína mohl v Americe dopadnout. „V drezuře by mohl být v první polovině startovního pole. Maraton a parkur budou otázkou sportovního štěstí. Jirka v přípravě nic nenechal náhodě a splnil veškeré kvalifikační podmínky pro účast na Světových hrách,“ říká Kunát.

Starokladrubák v kočáře je jako porsche na autosalonu

Podle něj jsou právě starokladrubští koně vhodným typem koně do soutěží spřežení. Dojem možné těžkopádnosti až neohrabanosti v technických pasážích odmítá.

„Když na drezurní obdélník vjedou koně, kteří jsou více jak 400 let chováni pro vozatajské potřeby, je to, jako když se na autosalonu objeví poslední model porsche. Kladrubáci musejí zaujmout úplně každého. Jsou impozantní a nesmírně soutěživí. Mají chuť bojovat a jít dopředu. Občas se setkávám se spřeženími, která vypadají nádherně, ale v překážkách ztrácejí a nejedou nadoraz,“ poznamenává Kunát.

Připomíná také další klíčovou část čtyřspřeží - jejich vozataje. Nesvačil junior totiž patří do známé koňařské rodiny, která je s vozatajstvím neodmyslitelně spojená.

„Jirka to s kladrubáky umí. Má tuto schopnost jako celá Nesvačilovic rodina, snad danou od Pána Boha. S tím se člověk musí narodit,“ uvažuje Kunát.

Ostatně i on jako uznávaný a vyhledávaný mezinárodní rozhodčí se ze strany posuzovaných na stranu posuzovatelů dostal přes kozlík. V roce 1978 našel v časopisu Jezdectví malý odstaveček o tom, že se koná mistrovství světa čtyřspřeží v Maďarsku.

„Jel jsem tam coby student stopem a nadchlo mě to natolik, že jsem to jednou chtěl zažít na kočáře. Už následující rok jsem začal jako spolujezdec jezdit s Jiřím Kocmanem, což byl náš nejúspěšnější kočárový jezdec z Kladrub.

Zúčastnili jsme se spolu čtyř mistrovství světa a pak i Světových jezdeckých her ve Stockholmu. Když pak v roce 1990 Kocman ukončil aktivní kariéru, začalo mě lákat zkusit si práci rozhodčího,“ nastiňuje. Myšlenky na to, stát se sám vozatajem, z úcty k parťákovi hned zavrhl.