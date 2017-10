VIDEO: Sprejeři malovali městskou zeď, dominanty doplňují popelářská auta

A spolu s nimi také překvapivé motivy. Do díla museli umělci zakomponovat také témata vztahující se k městské společnosti Služby města Pardubice, třeba svoz odpadu, údržbu zeleně i veřejného osvětlení.

„Kluci to udělali pěkně, jsou to vlastně Pardubice ve zkratce. Malby místo oživily, teď jen hlavně aby to nezničili sprejeři,“ řekla kolemjdoucí Alena Pivková z Pardubic.

Městská organizace dala k dispozici 120 metrů dlouhou a 3,7 metrů vysokou stěnu a k tomu 800 sprejů. Podle zadání měli sprejeři vytvořit obraz složený ze staveb typických pro Pardubice a okolí a zakomponovat do něj vozy technických služeb, které svážejí odpad a čistí ulice.

Nejdřív vznikl návrh, který postupně načrtli na plechovou plochu, poté od stříkání velkých ploch obrazu přešli k drobným detailům. Památky a vozidla kreslili podle fotografií.

„Plechové desky jsou pro nás ideální. Zeď nesaje, nemusí být ošetřená izolační vrstvou. Byl bych rád, kdyby si široká veřejnost o naší komunitě nemyslela to, že jen hyzdíme domy klikyháky,“ řekl sprejer s přezdívkou Lefa.

A veřejnost jejich dílo oceňuje. „Mně se to líbí, je to lepší než nějaké reklamy a navíc to vychovává ke vztahu k městu, tak by to mělo být,“ řekl obyvatel pardubické Dubiny Jiří Šeps.

„Je to pro mě překvapivé, ale pěkné. Jen se obávám, že přijdou jiní sprejeři a zničí to. Jedni se často snaží, aby bylo něco pěkné a jiní to ničí,“ řekl další kolemjdoucí Jiří Pastera z Lázní Bohdaneč.

Obdobná velkoplošná malba vznikla před dvěma lety na zdi Prokopky sousedící s pardubickým pivovarem, větší škody se tam zatím neobjevily. Na výmalbě zdi 80 metrů dlouhé a 170 centimetrů vysoké se tehdy podílelo přes 500 obyvatel Pardubic všech věkových skupin.

Velký streetartový projekt zachycuje pardubické motivy pod názvem „Vize Viléma z Pernštejna“. Iniciátorem a hlavním organizátorem projektu se stal Pardubický pivovar, který i touto akcí přispěl ke 125. výročí vzniku své nejslavnější značky - tmavého piva Porter.

Město Pardubice již v minulosti dalo místní sprejerské komunitě k dispozici plochu na Slovanech, kde mohou tvořit legálně.