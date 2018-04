Pardubická ČSSD se chce očistit, stovky členů nejspíš čeká nová registrace

Zatímco prozatímní šéf strany na Pardubicku Miloslav Kučera odmítá řešit podezření z černých duší ve straně novou registrací všech členů, poslanec Václav Neubauer, který řídí ČSSD v Pardubickém kraji, je jednoznačně pro.

"V pondělí máme krajský výbor, kde to určitě budeme řešit. Budu navrhovat, aby se co nejdříve udělala přeregistrace. Je to první krok, který směřuje k očištění a definitivnímu stanovení členské základny," uvedl Neubauer.

Kučera namítá, že nemá smysl nutit i velmi staré členy strany k tomu, aby se museli jít znovu zaregistrovat. "To budeme tahat člověka z Holic, aby přijel do Pardubic, třebaže byl zakládajícím členem sociální demokracie v devadesátém roce? Odnesou to jen ti, kteří za nic nemohou," uvedl Kučera.

Debatu odstartovala tajně pořízená nahrávka někdejšího místopředsedy krajské ČSSD Miroslava Petržílka, který popisoval, jak uměle vytváří z lidí na Bohdanečsku nové organizace a pak s pomocí těchto "členů" ovládá partaj (více čtěte zde).

Neubauer, který podle svých slov bez přeregistrace nevidí smysl svého působení na postu předsedy, ale má trumf. Krajský výbor může pardubické organizaci novou registraci nařídit. "Pokud krajský výkonný výbor rozhodne o přeregistraci, tak se provede," řekl.