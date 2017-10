Majitel pozemků po letech sporu rozbil zemědělcům okno, stíhání se nedočkal

„Slovní rozepře mezi 72letým mužem a předsedou AGRO Jenišovice ohledně ceny pozemků vyvrcholila tím, že muž poškodil skleněnou výplň okna, pak prohodil židli oknem a rozbil další skleněnou výplň,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Příčiny sporu Josefa Charouse se zemědělskou společností se sídlem v Lozicích mají kořeny v roce 1960, kdy tehdejší družstvo postavilo na pozemku rodiny kravín a obslužné komunikace.

To se zjistilo až po smrti matky a dědic se od roku 2002 za různých složitých okolností, které dokládá stoh korespondence, snaží, aby si zemědělci pozemky cesty a další plochy koupili.

Situace se ještě komplikovala tím, že cesty a plochy vedou k obsluze kravína, který AGRO Jenišovice mezitím prodal aniž by vypořádal smluvní vztah s majitelem pozemků, který to včas požadoval.

Před několika dny se Josef Charous znovu vypravil do sídla AGRO a chtěl vysvětlit, proč byla podle něj předchozí ústní domluva za odkup pozemku změněna z 55 na 40 korun za metr čtverečný.

„Ředitel se se mnou nehodlal bavit, že nemá čas, tak jsem sebral židli a vytřískal jsem mu v kanceláři okno. A řekl jsem mu, ať zavolají policii. Pak jsem se policistky zeptal, zda se jednalo o přestupek, nebo trestný čin, tedy zda je škoda nad pět tisíc korun. Ona mi odpověděla, že neví, asi ne. Tak jsem vzal do ruky další židli a prohodil ji oknem, aby byla škoda nad pět tisíc korun a jednalo se o trestný čin. Poté mi policie nandala pouta,“ řekl senior, kterému jde hlavně o to, aby už měl anabázi s letitým vymáháním nájemného a odkupem pozemků konečně za sebou.

„Podle nás je to cena v místě obvyklá. Já se chci domluvit na rozumné ceně, ale když se domluvíme, on ji navýší,“ reagoval za druhou stranu sporu předseda AGRO Radek Černohorský. Když má vysvětlit, proč spory trvají tolik let, odvolává se na předchůdce, sám je ve funkci od roku 2015.

Policie vyhodnotila čin jen jako přestupek

Spory tohoto druhu nejsou ojedinělé, i když výjimečně vrcholí takto, tedy že je musí řešit policie. Obecně jsou odrazem faktu, že Česká republika patří ke státům s největším podílem pronajaté zemědělské půdy v Evropě.

Například v Polsku tvoří podíl pronajaté půdy 20 procent a v Unii je průměr 45 procent, v České republice 82 procent zemědělců nehospodaří na vlastních pozemcích. Drobení parcel způsobilo, že jsou malé, většinou i nepřístupné, a není ekonomicky výhodné je individuálně obdělávat. A navíc zemědělské podniky často nestojí o koupi pozemků, vyhovuje jim platit vlastníkům půdy nízké nájemné, popřípadě si mohou nájemné vybírat v „naturáliích“, kdy místo části nájemného obdrží určité množství pšenice, ječmen, brambor a podobně.

Vlastníci parcel mají také další důvod, aby se jich zbavili. „Já z pozemků platím daně z nemovitosti a z příjmů, kravín soukromníka tady bude stát desítky let, a já nechci po celou dobu platit daně za cesty sloužící někomu jinému,“ řekl Josef Charous.

Paradoxem je fakt, že nedobrovolný pronajímatel cest a dalších ploch využívaných k zemědělskému podnikání se nedočkal toho, oč tak energicky usiloval. Tedy aby byl za svůj incident stíhán pro trestný čin.

„Škoda na majetku v sídle zemědělské společnosti byla vyčíslena na čtyři a půl tisíce korun, takže je to přestupek proti majetku a bude to řešit přestupková komise pověřeného městského úřadu,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.