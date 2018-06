Nabídka na odkup spalovny platí do konce června, vzkazuje Pardubicím AVE

Už na dlouhé měsíce se zastavila debata mezi vedením pardubické radnice a manažery společnosti AVE CZ. Důvod blokády rozhovorů na téma odprodeje spalovny v Rybitví je zřejmý.

Zastupitelé sice schválili záměr zařízení koupit, ale už neuvolnili na transakci peníze. A to opakovaně. „Už zhruba půl roku nemáme od vedení radnice žádný výstup, co bude dál,“ uvedla tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Zamrznutí kontaktů přiznává i primátor Pardubic Martin Charvát. „Vlastně nyní nemám s vlastníky firmy o čem mluvit. Dokud na zastupitelstvu neodhlasujeme něco nového a smysluplného, nemáme o čem jednat,“ uvedl politik z hnutí ANO, jenž dojednal smlouvu, podle které by město za spalovnu zaplatilo 35 milionů korun.

„Tím by se situace jednou provždy vyřešila,“ uvedl primátor, jehož plán několikrát ztroskotal kvůli neschválení potřebné částky zastupitelstvem města.

Není tak divu, že nyní na to jdou lidé z vedení radnice jinak. Nejprve chtějí do zastupitelstva podat návrh, který řekne, co by si město mělo s areálem dál počít.

„Už nyní v červnu předložím zastupitelům bod, ve kterém ukážeme, jak prostor spalovny využít. Pokud ho schválíme, můžeme dál jednat s AVE CZ o možném odkupu. Určitě bude nutné udělat úpravy v loni dohodnuté smlouvě,“ řekl Martin Charvát.

Firma AVE CZ zatím neodmítla mluvit o možném prodeji

Ten zatím nepočítá s tím, že by se zároveň hlasovalo i o uvolnění oněch 35 milionů korun z rozpočtu města. Možná však svůj názor bude muset přehodnotit. Zástupci firmy totiž posílají do Pardubic jasný vzkaz.

„Nabídka naší společnosti městu pro odkup spalovny platí do konce měsíce června 2018. Souběžně se již připravujeme na kroky vedoucí ke zprovoznění spalovny,“ napsala MF DNES Pavla Ivácková. Ta zároveň přiznala, že nedávný krok ministerstva životního prostředí značně zvrátil postoj AVE CZ.

„Situace se nyní změnila, naším hlavním cílem je získat všechna potřebná povolení, abychom mohli spalovnu provozovat,“ doplnila Ivácková.

Ministerstvo životního prostředí to ale vnímá odlišněji. „Není to tak, že by ministerstvo nyní stálo před vydáním souhlasného stanoviska EIA. Nemůže stanovisko z roku 2010 změnit, musí ho ale potvrdit a toto potvrzení řádně zargumentovat. Krok ministra životního prostředí tak směřuje k tomu, aby nesouhlasné stanovisko bylo bez právních vad a občané Pardubic nemuseli v budoucnu kvůli soudním sporům žít v nejistotě,“ řekla Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Otázka je, co by se stalo, kdyby politici schválili koncepci, jak naložit s areálem v Rybitví, ale peníze už ne. Zatím firma byla ochotna prodlužovat termíny, do kdy je možné jednat o prodeji.

„Trochu to připomíná hru na slepou bábu. Ovšem klíčové je, že pokud pardubické zastupitelstvo neschválí koncepci rozvoje území kolem spalovny, dál se nehneme,“ doplnil primátor krajského města.

Podle opozičního zastupitele za Patrioty Jana Linharta, který proti spalovně bojuje dlouhodobě, je šance na přijetí docela vysoká.

„Myslím si, že nyní by se oněch potřebných 20 hlasů najít mohlo. Přece jen šance na to, že by firma AVE CZ mohla jednou dojít do cíle, stále existuje,“ řekl Linhart, podle kterého jsou i další důvody, proč areál koupit.

„Jak všichni víme, brzy nebude možné ukládat odpad na skládky a město Pardubice potřebuje nějaké místo, kde bude odpad třídit a podobně. Ten stávající u Nemošic výrazně omezí plánovaný obchvat, takže tak jako tak něco hledat musíme. Myslím, že bychom mohli vyřešit dva problémy najednou,“ uvedl Linhart.

Opozice chce, aby vedení města proti firmě AVE CZ přitvrdilo

Dlouholetý pardubický komunální politik si navíc myslí, že by radní měli použít na AVE CZ i trochu drsnější metody při vyjednávání.

„Společnost hospodaří s městským odpadem, z čehož má zisk. Myslím, že i tady existuje prostor pro určitý nátlak,“ dodal Jan Linhart. Spalovnu vlastnila a provozovala od roku 1995 do roku 2004 chemička Synthesia. Poté ji odstavila, protože nesplňovala emisní limity.

Od roku 2006 patří společnosti AVE CZ, která plánovala modernizaci zařízení a spalování až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně. Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti, petici proti spalovně podepsalo téměř 50 tisíc lidí.

I kvůli tomu nezískala kladný posudek dopadů provozu zařízení na životní prostředí EIA. Firma proto požádala o vydání integrovaného povolení, žádost však tehdy nevydal pardubický krajský úřad ani ministerstvo životního prostředí.

Jenže dost se toho změnilo na konci května, když ministerstvo životního prostředí zrušilo své dřívější negativní závazné stanovisko k modernizaci odstavené spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Proti tomu se radnice odvolala.