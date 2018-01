Pardubičtí radní nemají hlasy pro nákup spalovny

Už je to dva roky, co primátor Martin Charvát přišel s poměrně jednoduchým plánem, jak zbavit Pardubice rizika spuštění odstavené spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

Podle něj by stačilo, aby zastupitelé uvolnili 35 milionů korun, zařízení koupili od firmy AVE CZ a tím celou anabázi ukončili.

Jenže naplnění strategie se dlouhodobě nedaří. Loni v květnu sice transakci politici odsouhlasili, ale už na ni neschválili potřebné peníze. A od té doby se vedení města už několikrát nepodařilo zastupitelstvem návrh protlačit. Naposledy minulý týden.

„Jsem hodně rozčarovaný. Nechápu argumenty třeba politiků z ODS, že nákup není ve veřejném zájmu. Co je proboha víc ve veřejném zájmu než to, že schválíme věc, která prokazatelně zajistí nezhoršení životního prostředí, a věc, kterou v petici schválilo téměř 50 tisíc lidí?“ uvedl zastupitel za opoziční Pardubáky Milan Košař.

Právě politici z ODS proti nákupu spalovny nejvíce brojí. Hlavní argument zní, že by radnice neměla za veřejné peníze kupovat podnikatelské záměry soukromých firem.

„Nevím, jestli byste si do svojí domácnosti koupili šestkrát předraženou věc, zavázali byste se, že ji nikdy nebudete používat a ještě hodně zaplatíte za její likvidaci. Myslím si, že ne,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas, který společně se svými kolegy ze strany kritizuje nákup nejostřeji.

„Jen bych doplnil, že za samotnou spalovnu dáme pouhých šest milionů. Zbývajících 29 milionů bude daňové poplatníky stát nepovedený ekonomický záměr firmy AVE CZ,“ dodal další politik z ODS Petr Klimpl.

Spalovna koalici rozděluje

Nicméně ODS má v zastupitelstvu jen čtyři hlasy, takže je jasné, že jejich síla na odmítnutí nestačí. Pro primátora Charváta je tak smutné zjištění, že není schopen plán, do kterého investoval dost politického kapitálu, prosadit ani za podstatné pomoci opozice.

„Vlastně vůbec nechápu, proč to pan primátor předkládá, když nemá vyjednanou podporu v radniční koalici. Štve mě to, mohli jsme to mít vyřešené, takhle abychom se pořád klepali, jestli firma nakonec nezíská potřebná povolení,“ uvedl další opoziční zastupitel za Patrioty Jan Linhart.

Z výsledku hlasování je patrné, že koalice v případě spalovny nefunguje. Primátorův plán sice získal podporu téměř všech zastupitelů za ANO, ale chyběly hlasy od KDU-ČSL a část od ČSSD.

„Kdo se nezajímá o politiku a kroky svých zastupitelů, nezajímá se o budoucnost svou a budoucnost druhých,“ napsal na Facebook zastupitel Pavel Svoboda zvolený za ČSSD a připojil i fotku s výsledky hlasování.

Z ní plyne, že návrh nepodpořil zastupitel za ANO Václav Shejbal, který však po rozepřích s vedením partaje stejně v Babišově hnutí končí, hlas nedodali ani oba lidovci.

A Svoboda byl jediný z původně šestičlenného klubu ČSSD, který pro nákup hlasoval. „Nevím, jestli má cenu hlasování stále opakovat, ale mám strach, že promarníme velkou šanci,“ dodal Milan Košař.