Zase nic. Primátor Pardubic koupi spalovny nebezpečného odpadu neprotlačil

Pokud se jednou na návětrné straně Pardubic budou pálit tisíce tun chemikálií ročně, lidé si vzpomenou na volební období primátora Martina Charváta z ANO.



Ten přišel s nápadem na odkup odstaveného zařízení od společnosti AVE CZ za 35 milionů korun. Plán se zdál jako proveditelný, ale měl jedinou vadu - ačkoliv na papíře primátor disponuje jasnou koaliční většinou, ani na další pokus nedokázal zajistit potřebných dvacet hlasů.



„Cítím smutek a marnost. Někteří kolegové zmařili mnohaletou snahu a zájem obyvatel Pardubic zažehnat hrozbu obnovení činnosti spalovny. Přitom rozbor situace právní kanceláří jasně potvrzoval, že nákup spalovny i kompenzace podnikatelského záměru je jasným veřejným zájmem,“ postěžoval si Martin Charvát poté, co pro návrh zvedlo ruce jen šestnáct politiků.



A upřímně řečeno, víc jich ani být nemohlo. Zastupitelé se zakopali ve svých pozicích, které už roky nejsou ochotni opustit. Veškeré hodinové rozpravy jsou tak úplně zbytečné, protože se jednotlivé strany stejně neposlouchají.

„Nemůžeme zaplatit firmě 29 milionů korun za to, že od nich odkoupíme nepovedený podnikatelský záměr. Hodnota tamních nemovitostí je totiž jen zhruba šest milionů,“ uvedl opět lídr pardubické ODS Karel Haas.



Nepomohl ani plán do budoucna na využití areálu spalovny

Jeden posun ovšem přece jen nastal. Politici totiž vymysleli plán, co by se případně dalo s koupeným areálem dělat dál.

„Ze strategického pohledu je pro město Pardubice důležité mít k dispozici zázemí, kde by mohlo být v budoucnu zařízení pro nakládání s odpady v souladu s vývojem legislativy, změnami v oblasti nakládání se směsnými komunálními odpady,“ uvedl šéf kanceláře primátora Radim Jelínek.



Podle radních by bylo dobré do akce zapojit i okolní obce, které by na místo také mohly vozit svůj komunální odpad, který se už za několik málo let nebude smět skládkovat.

„Pro účely subjektu zajištujícího budoucí zpracování odpadů v areálu ‚spalovny‘ bylo navrhováno využít společnost BČOV Pardubice, v likvidaci. Společnost je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Město Pardubice,“ uvedl Radim Jelínek.

Přitom tahle část návrhu se líbila i politikům z ODS. „Mělo by to logiku. Do firmy by majetkově podle počtu obyvatel vstoupily i další obce a mohlo by to celé fungovat,“ řekl zastupitel za ODS Petr Klimpl.



Jenže podle vedení města je nejprve nutné spalovnu koupit, a to se nepovedlo a dost možná se to už nikdy ani nepovede.

„Nabídka naší společnosti městu pro odkup spalovny platí do konce měsíce června 2018. Souběžně se již připravujeme na kroky vedoucí ke zprovoznění spalovny,“ napsala MF DNES Pavla Ivácková. Ta zároveň přiznala, že nedávný krok ministerstva životního prostředí značně zvrátil postoj AVE CZ.

„Situace se nyní změnila, naším hlavním cílem je získat všechna potřebná povolení, abychom mohli spalovnu provozovat,“ doplnila Ivácková.

Ostatně to, že ministerstvo životního prostředí zrušilo svoje negativní stanovisko k vlivu spalovny na okolí, podle primátora nevěstí pro Pardubice nic dobrého.

„Můj osobní pocit je, že pokud firma AVE CZ vytrvá ve svém úsílí, tak jednou povolení získá a u Pardubic se bude pálit nebezpečný odpad,“ doplnil primátor Martin Charvát.



Jeho hlavní odpůrci z řad ODS nevidí problém tak černě. „Už jsme ze strany vedení AVE CZ slyšeli mnoho termínů, do kdy je možné jednat a vždy se našly další. Moc dobře vědí, že je čeká ještě hodně dlouhá a nejistá cesta k úspěchu,“ dodal Petr Klimpl.