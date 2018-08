Projektant zřícené střechy chybu přiznal, pak otočil, tvrdí u soudu svědek

Za obecné ohrožení z nedbalosti byli kvůli zřícení střechy českotřebovské tělocvičny obžalováni projektant Pavel Škorpil a statik Jiří Khol. Oba pracovali externě a již dlouhodobě právě pro subdodavatelskou firmu.

Policie jim za vinu klade především poddimenzování spodního pásu příhradového vazníku. Oba obžalovaní však tvrdí, že za to nemohou.

Jenže, šéf subdodavatelské firmy Spálenský tvrdí, že minimálně jednou už Škorpil chybu přiznal, a to v dokumentaci. A to ve chvíli, kdy se spolu hned druhý den ráno po pádu střechy vypravili do České Třebové a prohlédli si zborcenou halu.

„Když však později zjistil, že v dokumentaci není dělení pásnice, byť v rozpisu materiálu ano, tak otočil a řekl, že o tom nevěděl,“ dodal Spálenský.

„Není pravda to co mi pan Spálenský vkládá do úst. Pouze jsem řekl, že kdybych se zúčastnil montáže vazníků, tak by se na to přišlo,“ reagoval Pavel Škorpil.

„Naše firma nebyla oprávněná rozhodovat, jak bude konstrukce střechy vypadat. Inženýr Pavel Škorpil samozřejmě věděl, že bude spodní pásnice vazníku dělená. Já ani nikdo jiný to rozhodnout nemohl. Je to lež, když řekl, že se o jejím rozdělení dozvěděl až po jejím pádu. Také inženýr Jiří Khol o tom musel vědět, společně s projektantem řešili technickou stránku projektu,“ dodal šéf Cecolegna Robert Spálenský.

Výkres je bohužel nejednoznačný

Při čtvrtečním jednání také vyšlo najevo, že se krátce po pádu střechy ztratila některá data z elektronického archivu firemní dokumentace a že se dají zpochybnit jak pravomoce zainteresovaných pracovníků, tak stav a způsob předání příslušné projektové a výrobní dokumentace.

Rovněž se ukázalo, že vztahy zaměstnanců této malé firmy s externími spolupracovníky byly pracovně právně, pracovně i osobně komplikované.

Advokátka Jiřího Khola, který se líčení opět neúčastnil, dokonce uvedla, že si její klient nekoupil žádné zboží ani službu od Cecolegna a není ani autorem konstrukčního řešení, zabýval se ověřením pouze projektové a ne výrobní dokumentace.

Velkým problémem je to, že konečný výkres je nejednoznačný. Grafické naznačení rozdělení spodního pásu v něm chybí, ale z popisu jednotlivých dílů vyplývá, že je ze dvou dílů. Také dřívější výpovědí svědků - včetně projektantky Cecolegna, která s externím projektantem dílo nejvíce konzutovala a která skicy a výpočty převáděla do počítačového programu - potvrzují, že se s rozdělením spodní pásnice od počátku počítalo.

K výslechu se dostaví další svědci

Jednatel Cecolegna potvrdil, že příčinou úprav původního projektu konstrukce střechy byla snaha o maximální úspory, zkrácení nosných trámů bylo v zájmu firmy, aby se vyhnula převážení nadměrného nákladu mnoho stovek kilometrů a aby tedy společnost nízkou cenou zakázky uspěla v soutěži subdodavatelů.

Případ byl u soudu projednáván už na začátku března, soudce však rozsudek ještě nevynesl, protože si vyžádal další doplněk dosavadního znaleckého posudku. Tentokrát hodlá pozvat k výslechu také zástupce hlavního dodavatele litomyšlské firmy Profistav, která měla podle Škorpilova advokáta včas zjistit rozdíl mezi projektovou a výrobní dokumentací. Kvůli výslechu dalších svědků, doplnění znaleckého posudku a čtení výpovědí soud jednání odročil na 13. září. Podle předsedy senátu Richarda Andera je pravděpodobné, že bude vynesen rozsudek.

Poddimenzovaná a nedostatečná konstrukce vazníků způsobila pád střechy českotřebovské tělocvičny dva týdny po její kolaudaci a v předvečer jejího slavnostního otevření. Při útěku z haly se lehce zranili tři lidé, dalších šestašedesát přítomných naštěstí vyvázlo bez zranění.

Pardubický kraj do stavby investoval 58 milionů korun, obnova stála dalších přes dvacet milionů. Nová hala o rozměrech přibližně 51 krát 26 metrů znovu slouží od letošního ledna pro házenou, futsal, florbal, basketbal či volejbal.