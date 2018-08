Týrané ženě soud potvrdil šest let vězení za to, že zabila svého druha

Za mřížemi bude Marie Kramaříková celkem devět let, protože svého partnera pobodala už dříve, za což tehdy dostala tříletý podmíněný trest.

„Paní obžalované se to zdá hodně. Nám se to tedy hodně nezdá,“ podotkl k výši trestu předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. „Je sice pravda, že se doznala, ale troufnu si říci, že jako pachatelka by byla určena i tehdy, pokud by se nedoznala,“ pokračoval.

Poukázal také na to, že obžalovaná v patologickém vztahu z vlastní vůle setrvávala. Její neteř navíc vypověděla, že po ní žena chtěla, aby jí pomohla mrtvého druha zakopat pod stromem. „To o žádné zvláštní lítosti nesvědčí,“ poznamenal soudce.

Kramaříková byla původně obžalovaná z vraždy, za kterou by jí hrozilo deset až osmnáct let za mřížemi.

Krajský soud v Pardubicích však v květnu na základě znaleckých posudků z oboru psychologie a psychiatrie překvalifikoval skutek na zabití, za něž lze uložit maximálně desetiletý trest.

Zabití se dopustí ten, kdo jiného člověka úmyslně usmrtí „v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného“.

Partner se ženě vymočil do obličeje, kopal ji a sprostě jí nadával

Smrtelný incident se stal loni 14. října v rodinném domě Kramaříkové. Konflikt podle ní vyprovokoval její o 17 let mladší, opilý partner, který se ženě vymočil do obličeje, sprostě jí nadával a vysmíval se jí.

Kramaříková podle obžaloby vzala kuchyňský nůž, jímž předtím krájela houby, a bodla druha do hrudníku. Poté utekla a přespala venku. Druhý den se svěřila neteři, která pak zavolala policii.

Muž zemřel na místě na následky poranění srdce. Podle Kramaříkové ji v minulosti mnohokrát napadl a zranil, přesto ho z domu nedokázala vyhodit. Tvrzení o násilí potvrdila i neteř, v domku často zasahovala policie.

Odsouzená, které bude příští týden 59 let, podle znalců netrpí žádnou duševní poruchou, má však problém s nadužíváním alkoholu. Její náprava je možná pouze v případě, že bude trvale a dobrovolně abstinovat. Svého skutku dnes před soudem litovala, trest však označila za nepřiměřeně přísný.

„Mně se to zdá opravdu dlouhý na to, jak jsem trpěla. Týral mě, kopal do mě. Vy nikdo nevíte, jak jsem trpěla,“ řekla odvolacímu senátu.