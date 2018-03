Známí s ním trávili dovolenou, vysvětlila podvedená důvěru v obžalovaného

Soudkyně Anna Sobotková v líčení pokračovala výslechem svědků a poškozených. Do tváře se jim však Morch dívat nemusel. „Sedněte si prosím do první lavice. Nemusí to být svědkům příjemné v bezprostřední blízkosti,“ řekla obžalovanému.

Proces významně urychlili první dva svědci. Morchova družka odmítla vypovídat, stejně tak pak učinil jeho bratr.

Ušetřený čas soudkyně využila ke čtení výpovědí svědků, kteří dali souhlas se zveřejněním. Obviněný Morch výpovědi příliš nerozporoval, působil spíš jako glosátor.

„Teď už to není vaše výpověď. Vy se vyjádřete k tomu, co řekla svědkyně,“ nabádala ho Sobotková.

„Jezdili spolu na dovolenou.“

Jedna z poškozených půjčila v letech 2012 a 2013 Morchovi dvakrát pět set tisíc korun. Seznámil je společný přítel. „Spousta lidí a známých podnikatelů s ním jezdila na měsíc na dovolenou. Věřila jsem, že by si nedovolil podrazit,“ uvedla při výslechu.

Morch u ní postupoval jako v ostatních případech. Smlouvu uzavřel vždy na rok na menší částku a po roce vyplatil úroky. Lidé poté částku navýšili. Úroky činily mnohdy až třicet procent.

Že bude problém, žena vycítila po roce. Obžalovaný nezvedal telefony, neodpovídal na SMS.U notáře s ním proto sepsala splátkový kalendář.

Pod nátlakem jí Morch poslal 140 tisíc korun. Pak už z něj nedostala nic, a proto se připojila k dalším věřitelům, kteří požadovali své peníze zpět.

„Když neodpovídal, čekala jsem na něj před domem. Chtěla jsem obrazy, ty už nebyly. Tak aspoň auto,“ popisovala svědkyně. Zároveň ale uznala, že v předešlých letech Morch svému závazku dostál a sumu 350 tisíc jí vyplatil.

„Ta koncovka byla drsná. Všichni chtěli peníze a já potřeboval klid na práci, abych mohl řešit pohledávky. Všem jsem říkal, že dělám ztrátové i ziskové obchody. Samozřejmě mě mrzí, že to takhle dopadlo,“ řekl Morch.

Závazky měl splácet bratr

A ještě jednu zajímavou odpověď dal soudu.

Když se Morcha před uzavřením smlouvy na peníze ptala jedna ze svědkyň, kam by přešla pohledávka, kdyby se s ním něco stalo, odpověděl, že garantem by se stal jeho bratr. Muž v mysliveckém oblečení ovšem v úvodu líčení odmítl vypovídat.

Soud bude pokračovat v úterý výslechem věřitelů a v první půli dubna i soudních znalců. Ze trestný čin podvod hrozí padesátiletému muži z Chrudimi až desetiletý trest.