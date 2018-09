Manažeři v kauze kladrubského hřebčína stanou po pěti letech u soudu

Na slunečný poslední květnový pátek roku 2013 nezapomenou manažeři hned několika stavebních firem. Brzy ráno je z pověření vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové navštívili policisté a v poutech je odvezli do Opatovic nad Labem.

Po výsleších většina z nich nakonec skončila na několik týdnů ve vazební cele. Ovšem od té doby se z jejich pohledu nedělo nic.

„Žádné výslechy, žádný termín soudu, nic. Je to záležitost právníků, nyní to jde mimo nás,“ uvedli šéfové stavebního holdingu Enteria Libor Joska i jeho kolega z konsorcia Petr Pejcha v červnu 2016.

Trvalo další dva roky, než se Pejcha dočkal alespoň termínu hlavního líčení. Druhý zmíněný, Libor Joska, ovšem na podzim roku 2016 podlehl těžké nemoci, a soudu se tak nedočká.

V soudobé historii Pardubického kraje se podobně rozsáhlá kauza dostává před soud poprvé. O její spletitosti svědčí i to, že nebude souzena v Pardubicích, ale z kapacitních důvodů je přesunuta do větší soudní síně do Hradce Králové.

„Jednání je nařízeno od 19. listopadu, a to na deset dní,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek.

Manažeři firem měli machinacemi získat 12 milionů

Mezi obviněnými jsou manažeři z podniků Enteria, Geosan Group, Strabag nebo Metrostav.

„Měli způsobit škodu ve výši 11 897 053,80 korun na již proplacených nákladech na obnovu a rekonstrukci Národního hřebčína,“ uvedl státní zástupce Adam Borgula. Podle kriminalistů však hrozily ztráty mnohem vyšší.

„V rámci prvního zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací se pokusili způsobit škodu ve výši 238 599 995 korun a v rámci druhého zadávacího řízení škodu ve výši 242 590 297 korun,“ dodal Borgula.

Kromě manažerů stavebních firem je mezi obviněnými i Simona Voňková, která měla tehdy v Kladrubech velké opravy za evropské peníze na starosti, ale i tehdejší šéf hřebčína Jiří Jehlička. Ten svou vinu však odmítá.

Obviněným vadí dlouhé čekání na začátek soudního líčení

„Je to tristní, když člověk žije pět let v tom, že je obviněný. A přitom jsem nic neudělal. Nemám s tím nic společného. Je to otázka širokého zátahu policie na velké ryby v rybníce, kde jsem skončil i já, i když se cítím být nevinný,“ uvedl Jehlička.

Vyšetřování případu vyvrcholilo zatýkáním podezřelých v pátek 31. května roku 2013. Kriminalisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu si tehdy přišli pro šéfy stavebních firem Enteria, Metrostav, Strabag nebo Geosan. Policisté v kuklách zapečetili kanceláře, podezřelé odváděli v poutech.

„Řádili tady celý víkend. Z trezoru vzali i peníze, které jsme kolegyni půjčovali na zaplacení bytu. Bylo to veliké. Kolegy tady vodili spoutané, jako kdyby to byli vrazi,“ popsal v roce 2013 zákrok policie Ondřej Chládek, člen představenstva firmy Enteria.

Na průběh zadržování osobně dohlížela vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Vzápětí putovali manažeři stavebních firem do vazebních věznic. Třeba právě pardubický podnikatel a šéf stavebního konsorcia Enteria Libor Joska strávil zhruba tři týdny na Pankráci.