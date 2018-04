Socha Přemysla Otakara II. s ostatky bude vítat hosty ve Vysokém Mýtě

Z více než osmi stovek respondentů ankety mezi obyvateli Vysokého Mýta byly čtyři pětiny pro sochu zakladatele města na náměstí. Zastupitelé však rozhodli jinak.

Mýto sobě Vzniku sochy panovníka, jehož pomník zatím nikde nestojí, předcházelo vyhlášení veřejné sbírky. Cílem bylo vybrat 1,15 milionu korun. Nyní to vypadá, že se potřebná částka přece jen vybere. "Jsme už dvacet tisíc korun nad milionem, ministryně kultury slíbila 50 tisíc ze svého fondu, takže bude chybět už jen osmdesát tisíc," řekl organizátor Augustin Andrle, který si může pomalu oddechnout. "Měl jsem velké obavy, když bylo na účtu jen 50 tisíc korun, říkal jsem si, že to nedáme dohromady. Teď už se tomu mohu smát, ale nebylo to vůbec jednoduché," dodal.

"Už kvůli názvu je jeho přirozené místo na náměstí Přemysla Otakara II. Místo naproti lékárně namísto globusu je nejen podle mě pro tuto sochu jako stvořené," řekl cerekvický autor sochy Karel Bureš, který v těchto dnech plastiku krále dokončuje.

Podle něj bude každý návštěvník hledat sochu na náměstí Přemysla Otakara II. a přijde mu divné, aby stála někde jinde - jako vrátný před bránou. Zakladatelé sdružení Pomník zakladateli města jsou s tím ale smířeni.

"U Pražské brány to bude méně důstojné umístění, i když to byl vlastně původní návrh. Lepší by byla socha na náměstí, ale svět se kvůli tomu nezboří a skončí tam o pět až deset let později," míní Augustin Andrle.

Aby byla socha více vidět, musí se nyní, ve vegetačním období, ořezat nebo pokácet dva stromy v její blízkosti, tedy asi 15 až 20 metrů před bránou.

Odpůrci chtěli mít náměstí volné

Rozruch kolem umístění sochy se dík anketě zase rozhořel a odpůrci sochy na náměstí argumentovali například tím, že by jí byla znehodnocována jeho největší hodnota, tedy velká volná plocha.

Nicméně členové sdružení spolu s radnicí se nyní musí spíš věnovat samotné přípravě odhalení sochy, které se uskuteční při oslavách 750 let od založení města, v sobotu 8. září.

Dva z mnoha úkolů si již Augustin Andrle mohl odškrtnout. Jednak absolvoval audienci u kardinála Dominika Duky, který soše v září požehná, a jednak si z Pražského hradu přivezl schránku s "ostatky" neboli kousky dřeva z rakve krále "železného a zlatého", jež budou uloženy uvnitř sochy.

Z Hradu pak dorazí na velkou zářijovou slávu nejen ostatky krále, ale i prezident Václav Klaus, který přislíbil účast už před několika měsíci.

Hlava bude v šesti metrech

Železná socha bude vysoká 2,5 metru, s podstavcem z růžové žuly skoro šest a půl metru. Na něm pak bude sedm erbů zemí, kterým král panoval. Přemysl bude komponován jako hrdá postava s královskou korunou na hlavě.

Bude sice ve zbroji a v drátěné košili, rytířským atributem bude také helmice u paty sochy, ale především bude plnit svou roli zakladatele - naznačená listina v jeho ruce bude připomínat založení Vysokého Mýta.

"Bude to tedy státník, který musel být v té době rytířem, ale hlavně budoval a rozvíjel své země, především zakládáním četných měst," uvedl spoluzakladatel sdružení, historik Jan Klíma.