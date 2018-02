Už dostala dres i kolo, teď sochu Jana Kašpara vandal něčím potřísnil

„Vandalové jsou všude, je to hrozný,“ reagoval v pondělí na poznamenanou sochu penzista Jan Drábek z Pardubic.

„Je to hulvátství. A to je rozbité vajíčko? Anebo je to nějaký lak, možná na vlasy?“ komentoval pohled na sochu další kolemjdoucí.

Kamerové záznamy potvrdily, že sochu neznámý pachatel znečistil už v sobotu odpoledne.

„Na místo se dostavil strážník, který znečištění - pravděpodobně gumovým nátěrem - odstranil. Z naší strany bude podezření ze spáchání přestupku předáno Policii České republiky. Tímto je celá událost pro Městskou policii Pardubice uzavřena. Kamerový záznam máme, ovšem nebudeme jej v současné chvíli zveřejňovat, předáme jej státní policii,“ uvedla mluvčí pardubických strážníků Lenka Uskobová.

Policisté o incidentu informovali také autora sochy Františka Bálka a jeho manželku.

„Byla jsem z toho úplně zděšená. Naštěstí je socha navoskovaná a nátěry odpuzuje, proto se dala nějaká ta pryskyřice sloupnout. Lidi mají Kašparovu sochu rádi, kdovíproč tohle někdo udělal. Bylo by dobré, aby ho policisté vypátrali,“ řekla manželka sochaře Dagmar Bálková.