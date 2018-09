Dřevěná socha, která ve Svitavách zabila dítě, nebyla ukotvená

„Teď nás ještě čeká připevnit sochy tak, aby nebyly nebezpečné svému okolí,“ psalo se na facebookovém profilu Městské galerie ve Svitavách ještě před osudným pondělkem.

Právě galerie totiž pravidelné setkání řezbářů na svitavském stadionu pořádá. Jenže jak se ukázalo, sochy zajištěné nebyly. V pondělí totiž jedna z nich usmrtila nezletilého chlapce.

Podle dvou důvěryhodných zdrojů portálu iDNES.cz se tragédie stala právě proto, že sochy nebyly řádně připevněné.

„Nezlobte se, je to obrovská tragédie. Čeká mě výslech na policii, nebudu se k celé věci vyjadřovat,“ řekla Blanka Čuhelová, ředitelka Městské galerie ve Svitavách.

Dnes dopoledne již tragédii na stadionu nic nepřipomínalo. Zmizely i sochy, které byly ještě v pondělí vystavené na betonové ploše.

„Zde na ploše na nich řezbáři dělali, ale teď už tam není nic. Připadalo mi, že to ještě není dodělané. Co se stalo, je hrozná tragédie,“ řekla Anna Brdíčková, která práci řezbářů minulý týden pravidelně pozorovala.

Otřesen byl i muž, který na ploše zrovna rozměřoval kluziště. „Je to neštěstí, ale nic o tom nevím. Říkal mi to tady před chvíli jeden pán. Ta představa je hrozná, mám pětiletého kluka. Pokud tady měli něco vysokého, měli to zajistit tak, aby to nespadlo,“ myslí muž, který se představil jako Tomáš.

Řezbářské symposium, známé jako Memoriál Aloise Petruse se koncem srpna konalo na svitavském stadionu podeváté. Z každého několikadenního symposia vznikne zhruba desítka soch, která pak zůstává městu. To je poté rozmisťuje po stadionu.

„Je to tragédie. Chci teď hlavně pomoci rodině,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Policie se k případu nechce vyjadřovat s ohledem na věk malého chlapce a závažnost celé věci. „V případu byla nařízena soudní pitva, která určí mechanismus úmrtí,“ řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Na stadionu ve Svitavách spadla na dítě dřevěná socha (3. 9. 2018)