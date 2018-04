Nálety na chemičky ovlivnily válku, říká autor knihy Smrtonosná oblaka

Autor knihy Michal Plavec, kurátor letecké sbírky Národního technického muzea, v ní nepojednává o leteckých bitvách na východě Čech pouhou náhodou. Podle něj měly události v regionu vliv na celý průběh druhé světové války.

"Hradec i Pardubice byly velmi důležité. Spojenecké velení se dva roky před koncem války rozhodlo, že jedním ze způsobů, jak zasadit nacistickému Německu těžkou ránu, je zničení všech rafinérií, které produkovaly syntetické a minerální oleje. Jejich ničením se německé jednotky dostávaly do potíží a právě v Pardubicích se takové rafinérie nacházely," vysvětluje Plavec.

Spojenecká bombardovací ofenziva začala roku 1943 a prvotním cílem byly rafinérie v Kolíně a Pardubicích. Letci byli úspěšní a díky útokům začala klesat německá výroba.

Nedostatek pohonných hmot se dotkl i letecké školy v Pardubicích, která musela značně omezit výcvik, což v důsledku znamenalo, že na frontu odcházelo mnohem méně zkušených pilotů.

"Příprava knihy trvala asi pět let, i když se to nedá přesně odhadnout. Při práci v archivu na jednom tématu totiž mnohdy narazíte na něco, co se týká už něčeho jiného, na čem chcete také pracovat," řekl Plavec.

Vývoj na východočeském nebi popisuje už od zářijové mobilizace a okupace části východních Čech v říjnu 1938, kdy začali z letiště u Moravské Třebové operovat němečtí stíhači. Ani jim se však v Česku nedýchalo snadno, spojenci nad naše území vysílali průzkumné lety a z britských, polských i sovětských letadel se na zem spouštěli parašutisté.

Michal Plavec * 1973 Kurátor letecké sbírky Národního technického muzea v Praze. Autor námětu a scénáře několika dokumentárních filmů. Autor deseti publikací a spoluautor čtyř knih. V letech 1999 až 2001 pracoval pro obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni v Albánii, Kosovu a Bělorusku.

"Zpočátku války se na nebi objevovaly bombardéry, které však po nikom nestřílely. Místo pum měly totiž jenom letáky. Později přelétávali nad regionem piloti průzkumných letounů i s výsadkáři, kteří zde našli výborný terén pro seskoky," líčí Plavec.

Do historie leteckých bitev se zapsal i Náchod – díky sestřelenému sovětskému stíhači Cvetkovovi v dubnu 1945.

"Ačkoliv v té době operovalo letectvo Rudé armády i na polské straně Krkonoš, kromě průzkumných letů se nad východní Čechy jejich bojové letouny nedostaly. Cvetkov vyletěl z letiště v Lužici na průzkum Berlína, cestou zpátky se však za špatného počasí vychýlil z kurzu a skončil až v Náchodě. Tam ho sestřelili piloti německé armády," popisuje.

Plavcova kniha navazuje na další knihy, které se věnují letecké válce a bombardování českých měst během druhé světové války. Dosud byly vydány tituly …a země se chvěla, Bomby pod Řípem nebo Praha v plamenech.

Samostatné kapitoly pojednávají o náletech na Pardubice, včetně popisu letecké bitvy nad Jindřichovým Hradcem 24. srpna 1944 a útoků proti železniční dopravě 28. prosince 1944.

"Pardubice nebyly jediným městem, které zažilo tak intenzivní nálety. Srovnání snesou třeba nálety na Kolín," dodal Plavec.

Kniha má 495 stran a doprovází ji přibližně 450 fotografií. Jako podklady sloužily materiály z českých, německých, britských, amerických a ruských archivů a řada odborných publikací.