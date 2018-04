Smog se vrátil, v Pardubickém kraji byl vyhlášen signál regulace

Znečištění se začalo zhoršovat už v pátek a od té doby stále roste. Měřící stanice v Pardubicích na Dukle zaznamenala poprvé více 150 mikrogramů polétavého prachu na metr krychlový za 24 hodin v pondělí v sedm hodin ráno.

"V půl deváté byl vyhlášen signál regulace, protože je předpoklad, že se stoupající tendence udrží," řekl iDNES.cz Tomáš Popelka z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.

Podle regulačního řádu by tak měly provoz omezit velké továrny. Blízko měřící stanice na Dukle leží Paramo, na opačném konci města Synthesia.

Meteorolog připomněl, že problémem nejsou jen fabriky, ale hlavně automobilový provoz. Podle něj produkuje dokonce 80 procent aktuálně problematického znečištění. Výrazně zvýšené koncentrace polétavého prachu tak budou i kolem hlavních silničních tahů, kde omezení provozu záleží jen na řidičích.

Jak se měří smog Hodnoty škodlivin v ovzduší zaznamenávají mimo jiné automatické měřicí stanice. Aktuální informace z té v Pardubicích na Dukle najdete zde. "Když je 24 hodin nadlimitní hodnota a není předpoklad, že se to v dalších 8 hodinách změní, vyhlašuje se upozornění," vysvětlil už dříve meteorolog Imrich Drapák. V případě polétavého prachu jsou dva limity, upozornění při více než 100 mikrogramech na metr krychlový, příkaz k omezení výroby pro znečišťovatele při více než 150 mikrogramech. Podobně se postupuje při odvolávání výstrahy, hodnoty musí být 24 hodin pod limitem.

"Naše energetika jede na zemní plyn a limity splňuje," řekla mluvčí Parama Jana Iovlevová. Ve výrobě je od 20. ledna zastaveno zpracování ropy a provoz hydrogenačního odsíření středních destilátů, takže ani výrobu firma dál omezovat nebude.

Podobně je na tom Synthesia, která podle své mluvčí aktuálně nevypouští do vzduchu nic, co by zvyšovalo regulované koncentrace polétavého prachu.

"V našem případě regulační plán funguje jen v případě teplých, bezdeštných a větrných dnů," vysvětlila Jaroslava Doležalová. To znamená, že třeba za letního sucha musí firma kropit zásoby uhlí nebo skládku popílku. Teď všude leží vrstva sněhu.

Elektrárny topit nepřestanou, nesmí jen vykládat uhlí

Signál regulace se nijak zásadně nedotkne výroby ve dvou uhelných elektrárnách v blízkosti Pardubic. Ta ve Chvaleticích podle vyjádření společnosti ČEZ limity prašnosti nepřekračuje a žádné regulační opatření se jí aktuálně netýká. Skládka uhlí leží pod sněhem.

"Pro nás je nejpodstatnějším opatřením v zimním období, že pokud regulace trvá déle než 48 hodin, musíme omezit vykládání paliva na skládku. V praxi to znamená, že vagony s uhlím jdou rovnou do výroby," řekl mluvčí Elektráren Opatovice Petr Zadák.

Komíny tedy méně kouřit nebudou. V Opatovicích nad Labem se navíc vyrábí kromě elektřiny také teplo pro Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Podle Zadáka nelze omezovat výrobu už kvůli současným mrazům.

Školky omezí vycházky

Po deváté hodině o smogové situaci informoval také pardubický městský rozhlas. I v něm zaznělo, že by řidiči pokud možno neměli vyjíždět, lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži a nemocní pobyt venku omezit.

Těmi to radami se začaly řídit mateřské školky. "Paní ředitelka nás o situaci informovala, nepůjdeme s dětmi na vycházku dnes ani v dalších dnech, pokud bude upozornění na smog platit," řekla například pracovnice MŠ Motýlek v ulici Josefa Ressla na Dukle.

"Výrazné zlepšení by mělo nastat ve středu, kdy nás přejde od severozápadu frontální systém," naznačil meteorolog Popelka. Do té doby bude podle něj stav setrvalý, signál regulace platí do odvolání.

Ve středu by měl vítr vanout rychlostí kolem osmi metrů za sekundu a také se čeká sněžení. Za frontou se do kraje dostane čerstvý vzduch od severozápadu až severu, který by měl ovzduší vyčistit.