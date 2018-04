Šmidberský dluhy za hokejový klub platit nechce. Leda z městské kasy

Ve čtvrtek spatřil světlo světa návrh, jak dostat pardubický hokejový klub z finančních potíží. Přestože mu jeho autoři dali přívlastek kompromisní, ve skutečnosti očekává, že většina z dvacetimilionové loňské ztráty půjde na vrub kapsy daňového poplatníka.

Spis dostali na stůl zastupitelé města na výjezdním semináři na Seči, hlasovat by o něm měli v úterý.

"Prezentovali jsme kompromisní návrh, věřím, že se posuneme blíže k řešení situace v klubu," uvedl většinový majitel HC ČSOB Pojišťovna Roman Šmidberský.

Shodu hledá město s klubem poté, co Šmidberský vyzval radnici k odpuštění nájmu za halu ve výši 23 milionů korun, radnice naopak chce, aby akcionáři společně zaplatili loňskou ztrátu, která dělá téměř dvacet milionů. A obě strany svorně prohlašovaly, že ze svých požadavků neustoupí.

Město má dovolit mnohem vyšší dluh

Teď ale Šmidberský přišel s "kompromisem", aby město dovolilo klubu dlužit Rozvojovému fondu města ne současných deset, ale 25 milionů korun. Díru ve Fondu by pak muselo zalepit město z rozpočtu.

O dalších 4,5 milionů korun chce klub snížit nájem v hale a k tomu další čtyři miliony za novou reklamní smlouvu. Proti tomu by upustil od požadavku, aby radnice prostřednictvím Služeb města Pardubice platila za klub každý rok sedmimilionovou garanci.

Hospodaření klubu HC Pardubice v roce 2012 NÁKLADY KLUBU (v milionech Kč) Nájem aréna 9,3 Ostatní servis a energie 6,3 Pronájem ledových ploch 7,6 Sleva na nájmu -5 Celkem provozní náklady 18,2 DOTACE OD MĚSTA HC občanské sdružení 2,5 Nájem ledu a kanceláří 11,8 Celkem dotace 14,6 VÝSLEDEK Klub zaplatí městu: 3,6 Zdroj: Rozvojový fond Pardubice

Suma sumárum by město dalo do klubu různými kanály 23,5 milionů korun, hokej by si sám začal platit sedm milionů na garance.

V čem tedy spočívá onen kompromis? "Je tam ještě navýšení základního jmění o pět milionů," uvedl Šmidberský.

Jenomže z pěti milionů se nedá uhradit dvacetimilionová loňská ztráta, natož pak čtyřicetimilionová za poslední roky (tzv. kumulovaná). Navíc i těch pět milionů by platili akcionáři společně podle podílu akcií, tedy Šmidberský 2,5 a město 1,5 milionu korun, zbytek ostatní akcionáři. Takové řešení se pochopitelně zastupitelům moc nelíbí.

"Pro mě platí to, co už jsme jednou přijali. Klub nemůže počítat s pomocí města, dokud se nevypořádá s loňskou ztrátou. Proto stále není stabilizační balíček na pořadu dne," uvedl předseda zastupitelského klubu ČSSD Jakub Rychtecký.

Někteří odmítají hrát si na bohatého strýčka

Návrh předkládal za klub náměstek primátorky a člen představenstva HC ČSOB Pojišťovna Jindřich Tauber, také z ČSSD.

"Chci samozřejmě, abychom se dohodli. Proto se ještě k dalším připomínkám sejdeme s vedením klubu i Rozvojového fondu," uvedl.

Jenomže ani dalším zastupitelům se připravované řešení nezdá dost kompromisní. "Tohle mě nadzvedlo. Debatující naprosto nepochopili, v čem spočívá konsolidace firmy," uvedl radní za TOP 09 Jan Němec.

Dodal, že při rozpočtu 164 milionů korun by klubu stačilo, aby ušetřil dvacet procent nákladů k vybřednutí ze ztráty a dluhů.

"Jenomže tady se jde cestou bohatého strýčka. A podle mě je nemorální chodit za vlastníkem haly s nataženou rukou," dodal Němec.

Není ani divu, že seminář na Seči zažil ve čtvrtek bouřlivou debatu. V jednu chvíli to vypadalo, že navrhovaný materiál do zastupitelstva k hlasovaní ani neodejde.

Jenomže z názorů během debat se v Pardubicích nedá usuzovat na to, jak dopadne hlasování. Město to zažilo nedávno, když se mělo bourat velké dětské hřiště na Karlovině. Zastupitelé záměr houfně odsuzovali, aby jej v hlasování nakonec povolili.