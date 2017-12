Architekt koupil pardubické Gočárovy mlýny, teď režíruje kraj i město

Pozemky a budovy Automatických mlýnů získal Lukáš Smetana se svojí manželkou podle údajů z katastru nemovitostí za 22 284 396 korun.

Hlavní budovu od architekta Josefa Gočára nyní kraj hodlá koupit pro vybudování nového sídla Východočeské galerie s pomocí evropské dotace - za přibližně 33 milionů.

A Pardubice ve čtvrtek rozhodly, že si za sedm milionů v budoucnu koupí právo stavby na vybudování Centrálních polytechnických dílen.

V obou případech Smetana požaduje, že bude na úpravy dohlížet a schvalovat je. Peníze podle svých slov využije na investice do areálu.

„Když si to od nás kraj koupí, za peníze, které tím získáme, vybudujeme v areálu dvě nová náměstí, jedno před areálem a další uvnitř. Zbouráme veškeré administrativní budovy, sklady, garáže a bývalé ubytovny,“ uvedl Smetana. Náměstí by podle svých slov mohl v budoucnu předat městu.

Minulý týden vystoupil před zastupiteli kraje i Pardubic a v podstatě jim řekl, že potřebují oni jeho, a ne on je. Prodávat prý původně ani nechtěl.

„Současný stav mi vyhovuje, jsou tam umělci, dělá se tam plno kulturních akcí, areál funguje,“ řekl Smetana pardubickým zastupitelům. Pro kraj i město je to však důležité, aby mohly využít evropské dotace.

Podle náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka (KDU-ČSL), který odkoupení části mlýnů pro galerii prosazuje, jdou ceny nemovitostí nahoru a hlavní budova má v současnosti hodnotu 40 milionů korun. Hejtmanství si nechá zpracovat ještě jeden posudek. Kraj ji tak může získat ještě pod cenou. „My jsme přišli za ním, on nám to nenabízel,“ řekl Línek.

S výhradou kvůli ceně se ozvali jen někteří krajští zastupitelé z hnutí ANO. Navržená suma 35 milionů, jejíž součástí je i projektová dokumentace na rekonstrukci objektu za zhruba dva miliony korun, jim přijde vysoká.

„Souhlasíme, ale za jasnou a rozumnou cenu a bez možnosti tuto cenu překročit,“ uvedl krajský zastupitel Miloš Akerman.

Architekt má důležité slovo, dohlédne na politiky

Politici z kraje i města mohli celý areál koupit v roce 2014, kdy by je stál 25 milionů korun. Město to zvažovalo, ale nakonec řeklo ne. Vedení kraje to ani nenapadlo.

„Architekti nám říkají: To jste na hlavu, že jste to nekoupili,“ poznamenal k tomu Línek na jednání krajského zastupitelstva. Neznamená to jen, že si kraj a město za investici v Automatických mlýnech nyní připlatí.

Gočárovy mlýny Mlýny projektoval architekt Josef Gočár pro bratry Egona a Karla Winternitze. Stavěly se v letech 1909 až 1911, ve dvacátých letech k nim přibylo nové silo, se starší částí ho pojí přemostění. Jejich architektura je asociací babylonské Ištařiny brány. V druhé polovině minulého století levé nábřežní křídlo prodloužila čtyřpatrová přístavba, v areálu vznikly i další budovy. Od roku 2014 jsou mlýny národní kulturní památkou.

Možná ještě podstatnější je, že konverzi průmyslového areálu bude dirigovat soukromý investor. Je to jeho podmínka, Smetana chce podle svých slov „nad Gočárem držet ochranou ruku“.

„Budeme kecat do projektu, budeme kecat do vedení Východočeské galerie,“ řekl Smetana pardubickým zastupitelům.

Politici jsou z něj a jeho vizí vesměs nadšení. Jejich soužití ale nemusí být vždy tak harmonické. Ještě před schválením transakce s krajem Smetana například veřejně zpochybnil kompetenci ředitelky Východočeské galerie Hany Řehákové. Zastupitelům města řekl, že si jí na rozdíl od Línka moc neváží.

Pardubický zastupitel František Weisbauer soudí, že nakonec může být velkou výhodou, že projekt bude řídit soukromý investor, a nikoliv město. „Těžko bychom se dohadovali sami nebo s krajem. V osobě architekta areál dostane šanci,“ uvedl.

V Automatických mlýnech skončila výroba roku 2013. Rakouská společnost GoodMills nejdříve nabídla mlýny městu, zastupitelé koupi ale opakovaně odmítli.