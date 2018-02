Dvě stovky stromů ze zámeckého parku ve Slatiňanech zmizí

Ve Slatiňanech začala tento týden obnova zámeckého parku, při které padne přes dvě stě stromů. Vstup do areálu je po dobu několika následujících týdnů zakázán.

Akce je součástí pokračování obnovy zámku za 113 milionů korun, na kterou Národní památkový ústav získal peníze z Unie.

Pokáceny budou nemocné, poškozené, uschlé či pro návštěvníky nebezpečné stromy, ale zároveň i ty, které tam podle odborníků nepatří.

„Spousta stromů jsou ve skutečnosti nálety, které se nikdy neměly nechat vyrůst. Souvisí to s tím, že od války tu chybí koncepční činnost, nechaly se vyrůst náletové dřeviny do vzrostlých stromů,“ uvedl kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta. Dodal, že od roku 2010 zámek vysadil 50 stromů, což ale nestačí.

Kácet se bude po etapách, od prostoru před hřebčínem, kde padne vůbec nejvíce stromů, směrem nahoru.

Kastelán připouští, že některým lidem se rozsah kácení nebude líbit, podle něj je to ale nezbytnost.

„Osobně je mi líto každého stromu, který musí dolů. Naším úkolem je však dát dohromady park, nemůžeme se dívat na to, jak vypadá teď či za pět let. Pro nás musí být zásadní to, jak bude vypadat za patnáct či třicet,“ uvedl.

„Jestli se odborníci shodli, že je takový zásah potřeba, tak jim prostě musíme věřit. Město Slatiňany bude mít podobný problém v Kaštance, podle posudků víme, že tam je několik desítek stromů v havarijním stavu a bude se tam muset také udělat razantní zákrok,“ uvedl starosta Slatiňan Ivan Jeník.

O kácení mnoha stromů ještě není rozhodnuto. Krajský úřad musí povolit například kácení i odstranění dvou starých vrb u rybníčku, které by měly nahradit nové stromy.

V letních měsících bude následovat odbahnění jezírka, rekonstrukce dětského hospodářství, obnova inženýrských sítí, i 2,5 kilometru cest a od podzimu také výsadba 243 nových stromů, přibližně 6500 keřů nebo 40 tisíc trvalek.

Park přetne plot

Pro návštěvníky Slatiňan bude asi nejviditelnější změnou fakt, že park bude stejně jako za časů Františka Josefa rozdělen plotem na dvě části. Veřejnou a tu, která v minulosti sloužila knížecí rodině a fungovala jako zámecká zahrada. Za vstup do ní se bude už platit.

V parku se díky dotaci z Unie znovu objeví voliéra, pávi, obnovena bude kaplička, jen někdejší tenisový kurt pro šlechtice nahradí dětské hřiště. I fasáda bude mít okrovou barvu jako kdysi. Investice má vrátit památce a hlavně zámeckému parku podobu z roku 1900.

Z parku viditelnou změnou bude i obnova lodžie a balkonu podél západního křídla zámku, které byly zbořeny v 50. letech minulého století. Peníze zbudou i na opravu fasád, oken a dveří zámku, v přízemí zámku vznikne návštěvnické centrum i prostory pro výstavy, koncerty či svatby.

Přemístění se dočká nepřehlédnutelná plastika koně v parku.

„Plastika bude jen posunuta o několik metrů, protože ji na začátku 50. let umístili přímo do hlavního kompozičního průhledu parkem. Když si stoupnete na druhou stranu parku, tak máte vidět zahradní průčelí, ale to nyní z části zakrývá socha a nějaké keře. Cílem je tedy vyčištění kompozice od rušivých jevů,“ uvedl Bušta.

František Josef z Auerspergu si na přelomu 19. a 20. století udělal ze slatiňanského zámku pohodlné šlechtické sídlo s moderním topením, koupelnami a veškerým komfortem.

V parku postavil kuželník, na jezírku se vozila knížecí rodina na lodičkách a na dětském hospodářství se potomci šlechtice učili, co je to práce.

Zámecký park Slatiňany je pro veřejnost uzavřen a nepřístupný je až do odvolání. Klapačka je uzamčena. Ostatní vchody jsou označeny zákazem vstupu.