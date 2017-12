Po tragédii na Dolní Moravě lyžaři místy zpomalí, přibudou sítě

„Nakoupili jsme bezpečnostní matrace, kterými obalujeme sloupy lanovek, byť jsou mimo jízdní dráhu lyžařů. Slouží spíše tomu, aby byly vidět. Také jsme pořídili vymezovací ploty. Dáváme je na místa, kde si myslíme, že by bylo dobré, aby lyžaři regulovali svoji rychlost,“ uvedl Martin Palán, šéf společnosti Sněžník, která turistické středisko v Dolní Moravě spravuje.

Podle něj jsou síťové ploty například v místech, kde se spojují tratě.

„Jde nám o to, aby lyžaři, kteří přijíždějí seshora, museli zpomalit, funguje to jako takové retardéry, snažíme se tímto způsobem lyžaře vychovávat,“ uvedl Palán.

Tvrdí, že zajištění bezpečnosti lyžařů už v předchozí sezoně bylo na sjezdovkách nadstandardní, což podle něj potvrdil i audit, který si firma nechala zpracovat. Zimní středisko na základě jeho doporučení například rozšířilo prostor pro lyžaře v místech, kde vystupují z lanovek nebo tam, kde dochází ke křížení tratí.

Ochranné sítě nemohou být všude, říká majitel resortu

Majitel resortu Dolní Morava Jiří Rulíšek nedávno na jednání zastupitelů Pardubického kraje oznámil, že společnost hodlá na některé úseky tratě B postavit nové ochranné sítě.

„Chtěli bychom opatřit sítěmi spojovací cesty. Rozpočet je 14 milionů korun, jsou to drahé věci. Žádali jsme o dotace na školství, tam jsme neuspěli, trochu to tlačíme před sebou,“ uvedl Rulíšek.

Martin Palán ale upozorňuje, že ochranné sítě by měly zejména pomoci resortu k tomu, aby mohl pořádat oficiální závody kategorie FIS, pro běžné lyžaře podle něj je areál zabezpečen dobře.

Tragédie, která stála život malou lyžařku, se podle něj odehrála na rovném úseku, který nebyl nebezpečný. Školačka tehdy vylétla na lyžích z černé sjezdovky mezi stromy a v plné rychlosti do nich narazila.

„Je to věc, která se týká spíše edukace, aby lidé měli respekt a přizpůsobili svoji rychlost podmínkám a svým dovednostem,“ uvedl Palán.

Stejně to vidí Rulíšek, který podle svých slov byl svědkem tragédie. „Nikdy bych sítě nedal na místo, kde se stala. Prostě když někdo nekontrolovatelně jede přímo do lesa, tomu se dá těžko zabránit a nikde ve světě nejsou sítě po celé trase, to by nikdo nezaplatil,“ uvedl Rulíšek.

Resort Dolní Morava nabízí v sezoně sedm sjezdovek všech stupňů obtížnosti v celkové délce 9,5 kilometru.

Turistické středisko vzniklo před sedmi roky díky dotaci z Evropské unie ve výši 220 milionů korun. Soukromé investice do areálu podle údajů, které poskytl Jiří Rulíšek, dosáhly už přibližně miliardy korun.