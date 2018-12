Léta odkládaná stavba dálnice D35 začala, zatím jen na papíře

Ačkoliv to po letech příprav zní trochu paradoxně, jsou tu důvody k položení otázky, proč se zahajuje vůbec stavba tak brzy? Při pohledu z okna a na kalendář se dotaz nabízí. Stavební sezona pro letošek skončila. Opuštěná pole po průzkumu archeologů, jsou po roztátí sněhového poprašku a následném dešti podmáčená, takže na nich nyní těžká technika sotva něco zásadního zmůže.

„Každá stavba má své procesy. Chceme, aby se co nejdříve začala dělat realizační dokumentace stavby a na ni navazující technologické předpisy a výrobně technická dokumentace. Na to potřebujeme celou zimu a je to jeden z důvodů, proč stavbu zahajujeme už teď,“ objasnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

Se zahájením nechtěli silničáři ani čekat na jaro, kdy je reálná šance, že se práce rozjedou i na předchozím úseku z Opatovic do Časů. Obě stavby přitom hodlají zprovoznit zároveň a v posledních letech se často deklarovalo, že se začnou budovat ve stejnou dobu.

Pokud stavbaři dodrží smluvní termín, má být úsek do Ostrova uvedený do provozu v srpnu 2022. Na zprovoznění mají dle uzavřené smlouvy 44 měsíců.

„Věříme, že v březnu se pustíme i do stavby úseku od Opatovic. Zkrátili jsme tam lhůtu výstavby na 32 měsíců, takže je reálné, že oba úseky pustíme do provozu najednou,“ prohlásil Kroupa.

Povolení je na několik mostů

Mnohem závažnější problém není ani tak v termínu, ale v tom, že dělníci v podstatě nemají kde kopat. Oproti předcházejícímu úseku totiž stále mají platná povolení jen na čtyři mosty z celkových 22, které se na trase budou nacházet. Jsou to navíc menší stavby.

„Staveniště předáváme po částech. Nejdříve jdou technologicky nejnáročnější objekty, jako jsou mostní konstrukce. Činnost bude vidět jen lokálně, na celé trase se nerozjede,“ řekl Kroupa.

Ale například do stavebně složitého přemostění hlavního železničního koridoru u stanice Uhersko se dělníci pustit nemohou. Budování mostu překonávajícího několik kolejí přitom zabere podstatě více času.

Pravdou je, že ke konci listopadu zahájili úředníci z pardubického magistrátu stavební řízení na několik dalších souvisejících staveb. Je to 17 objektů, které zahrnují dvě přeložky silnic nižších tříd, provizorní komunikace či přístupy na pozemky.

Celkem je však na celém úseku z Časů do Ostrova 155 plánovaných objektů, takže je to opět jen zlomek. Navíc není jisté, že v případě vydání nabude povolení právní moci. A řízení o klíčový souhlas se stavbou hlavní trasy stále neskončilo.

Stavbu úseku má na starosti sdružení firemEurovia, Metrostav a Swietelsky, s nímž podepsalo ŘSD smlouvu v květnu. Za práce si společnosti rozdělí 3,23 miliardy.