Muž před školou v Žamberku nabízel dětem odměny za odhalení intimních míst

Na mužovo podezřelé chování policii upozornili rodiče dětí a svědci, kteří jej viděli, jak před školou nabízí dětem peníze nebo sladkosti za odhalování intimních partií.

„Nešlo o nijak pravidelnou činnost, ale pachatel byl na místě viděn vícekrát, takže jsme ihned začali podnikat příslušné kroky,“ řekla mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková.



Policie zahájila úkony trestního řízení pro přečin svádění k pohlavnímu styku.

„Po muži jsme rozjeli úspěšné pátrání a lékař následně rozhodl o jeho umístění do psychiatrické léčebny. Celou událost i nadále prověřujeme,“ doplňuje Vilímková.

Policisté v souvislosti s tímto případem apelují na rodiče a pedagogy, aby dětem připomněli, že se nemají dávat do hovoru s cizími lidmi a nemají od nich brát žádné sladkosti, peníze a další věci. Dále, aby do školy vždy chodily bezpečnou cestou, vyhýbaly se opuštěným místům, nechodily nikam s cizími nebo podezřelými osobami a nesedaly do jejich auta.

Takovým chováním se značně sníží riziko sexuálního obtěžování nebo napadení.