Podezřeními opředenou stavbu nádraží v Lázních Bohdaneč řeší kontrola

Stavbu právě prověřuje Nejvyšší kontrolní úřad. Podle kontrolorů byly špatně zadány vícepráce, chyběly položkové rozpočty i důsledná kontrola. Vyšší než obvyklou cenu nového nádraží v Lázních Bohdaneč potvrdil nezávislý znalec.

Zatímco podle původního odhadu z roku 2004 mělo nové nádraží v Lázních Bohdaneč stát 35 milionů korun včetně DPH, zakázku nakonec získalo sdružení Ráj založené společností Chládek a Tintěra za 59 milionů korun.

Proč nikoho cena nepřekvapila? Město si nechalo udělat nový odhad nákladů a ten už zněl na 62 milionů korun. Vítězná firma Chládek a Tintěra tak na první pohled naopak náklady stáhla o tři miliony korun dolů.

"K opravě nádraží v Bohdanči přišli až ve chvíli, kdy byl zpracován projekt na těch 62 milionů. Ani jsem nevěděl, že původně se mělo stavět za 35 milionů, pravda ale je, že se mluvilo o tom, že se projekt výrazně rozšířil," uvedl šéf stavební společnosti Chládek a Tintěra Libor Joska.

Za 35 milionů se nikdy stavět nemělo, tvrdí exstarostka

Bývalá starostka Lázní Bohdaneč Iveta Šimková tvrdí, že o původní částce 35 milionů korun nikdy neslyšela. "Nevím, co kontrolorům současné vedení města předložilo. Za mne tam projekt za takovéto peníze nebyl," uvedla.

Úřad Regionální rady, který má dohlížet na čistotu využití evropských peněz, cenu nechal zkontrolovat. Zjistil sice nesrovnalosti, ale údajně nejsou nijak dramatické.

"Ze zprávy nezávislého experta vyplynulo, že cena nebyla v místě a čase obvyklá a že byla nadhodnocena maximálně v řádu jednotek procent, nikoliv desítek, jak uvádíte," uvedla Eva Jouklová, tisková mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Při kontrole NKÚ bude zřejmě největším problémem to, že některé položky za zhruba sedm milionů korun nebyly v dokumentaci stavby přesně rozepsány, a proto nebylo podle kontrolorů výběrové řízení dobře provedeno. Lázním Bohdaneč proto hrozí, že by měly vracet část dotace - více jak čtyři miliony korun.

Už je to tu zase: podezřelá losovačka

Ovšem nejde jen o výslednou cenu nádraží. Podezřelé bylo i losování firem, které se mohly účastnit soutěže o zakázku.

"Zakázku nechal přezkoumat Úřad Regionální rady kvůli losování, které vykazovalo některé shodné znaky s dalšími zakázkami z celé České republiky, jež kvůli pochybnostem o zákonném výběru dodavatelů formou losování vyšetřuje Policie ČR," uvedla Jouklová. Pozoruhodné je, že losování tak důležité zakázky nepřihlížel nikdo z vedení města.

Politický obchod? Nesmysl, říká hejtman

Další podezřelá okolnost: Podnikatel Libor Joska loni tajně nahrál slova tehdejšího místopředsedy krajské ČSSD Miroslava Petržílka. Ten mluvil o tom, že hejtman Radko Martínek v roce 2009 vyměnil post poslance pro svou svitavskou organizaci na kandidátce ČSSD za evropskou dotaci na autobusové nádraží v Lázních Bohdaneč.

"Hejtman Martínek mně ale řekl, že když to místo pustí Václavu Neubauerovi z jeho svitavské organizace, tak on pošle do Lázní Bohdaneč ty evropský dotace na nádraží," uvedl Petržílek.

Místostarosta Lázní Bohdaneč Zdeněk Gilar z ČSSD nejdříve Petržílkova slova pro MF DNES potvrdil, pak je zase popřel. Hejtman Radko Martínek to vyloučil a označil za absurdní věc. "Je to naprostý nesmysl," uvedl také poslanec Václav Neubauer (více o údajném politickém obchodu čtěte zde).