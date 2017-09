Bývalí obchodníci nabízeli revize smluv, přitom u seniorů kradli ve velkém

„Kriminalisté v minulých dnech obvinili skupinu mladých mužů ve věku od 23 do 30 let, kteří naprosto bezcitně okrádali seniory na území okresu Pardubice. Poškození byli ve věku osmdesáti a dokonce i více než devadesáti let. Výjimkou nebyl ani 64letý muž, kterého obvinění okradli několikrát,“ uvedla krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

Čtveřice se dokázala pod podvodnými záminkami vloudit do bytů seniorů, někdy chodili kumpáni samostatně.

„Princip jejich podvodného jednání spočíval v tom, že obvinění se vydávali za obchodní zástupce energetické společnosti a seniorům nabízeli revizi smluv či požadovali zaplacení neexistujícího dluhu. Pro některé obviněné nebylo těžké se za tyto obchodní zástupce vydávat, neboť v minulosti pro různé společnosti nabízející energie opravdu pracovali a za nynější oběti si vybírali právě své bývalé klienty,“ uvedla mluvčí policie.

Mladí muži se snažili působit důvěryhodně. Seniorům v jejich obydlích kradli peníze v částkách od stovek do tisíců korun. V jednom z případů odcizili i platební kartu s PIN kódem a během pěti dnů stihli vybrat téměř 120 tisíc korun.

Dluh 400 tisíc? Napálený muž šel do banky a vybral úspory

V dalším případě požadovali zaplacení neexistujícího dluhu v částce 400 tisíc korun. Poškozený muž se stal lehkou kořistí, protože šel do banky, vybral veškerou svoji ušetřenou hotovost a podvodníkům ji předal.

„Suma sumárum se předběžně vyčíslená škoda pohybuje v řádů statisíců korun a obviněným mužům hrozí od dvou do pěti let odnětí svobody. Pětadvacetiletý obviněný je stíhán vazebně,“ dodala Markéta Janovská.

Policie důrazně apeluje na seniory, aby nepouštěli nikoho cizího do svého bytu či domu a už vůbec aby nikomu nepředávali žádné finanční částky v hotovosti. Stejně tak prosí příbuzné seniorů, aby jim zásady komunikace s cizími lidmi opět připomněli.