Taxíky pro tisícovky seniorů v Pardubicích nabízí jízdu za 25 korun

„Pro důchodce to bude doprava výhodná hlavně cenově, 25 korun je dobrá cena. Nejvíc chci taxi využívat k lékaři nebo do nemocnice,“ řekla 83letá Milada Pavlíková z Polabin, která využila novou službu k dopravě do polikliniky Kolf u Paláce Pardubice.

Tam už na cestu zpátky domů taxíkem čekala další penzistka, 82letá paní Poláková.

„Jdu z plicního, špatně dýchám, v tomhle vedru ke stanici trolejbusu nedojdu, i když není daleko. Jsem spokojená, ale do konce června mám k dispozici už jen dvě jízdy,“ řekla seniorka.

Podmínkou je, že klient musí mít své trvalé bydliště na území Pardubic a jeho cesty musí mířit za určitým účelem.

„Senior taxi slouží lidem v případě, že se budou potřebovat dopravit do nebo z některého z lékařských a rehabilitačních zařízení, na úřady, pobočky pošty, hřbitov, ale i třeba za kulturou do Východočeského divadla nebo na koncert Komorní filharmonie Pardubice. Řada seniorů a handicapovaných navíc potřebuje s převozem pomoci, jedna osoba doprovázející klienta proto bude mít jízdu zdarma, taxíky budou schopné nabrat i mechanický vozík,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Za první tři týdny vydala radnice již tisícovku průkazů seniorům a lidem s handicapem. Slouží jim speciálně vyškolením řidiči se dvěma úplně novými vozy značky Škoda Octavia kombi. Vozidla ve městě známá pod značkou Vi3 jsou speciálně označená nápisem Senior taxi Pardubice se znakem města i uvedením ceny, aby je každý mohl ihned odlišit od ostatních taxi služeb.

Doprovod neplatí poplatek za jízdu

„Už dnes jsme přijali několik desítek objednávek, paní Pavlíková byla patnáctou. Jeden pán si dokonce objednával přepravu maminky na říjen. Potřebné průkazky si pořídilo zatím přes tisíc klientů, ale jejich počet může být mnohonásobně vyšší, údajně až 18 tisíc,“ řekl majitel Vi3 Josef Papoušek.

Podle něj jsou pro tento účel už nyní dvě auta málo. „Na druhou stranu je to jen doplněk dopravy po městě,“ dodal.

Klient Senior taxi za jednu jízdu uhradí taxikáři na místě 25 korun. Zbytek doplatí město. Služba je k dispozici mezi šestou hodinou ráno a půlnocí. Je určena seniorům nad 70 let a bez omezení věku také všem držitelům průkazů ZTP či ZTP/P. Doprovod neplatí poplatek za jízdu.

Každý registrovaný zákazník bude moci službu využít maximálně čtyřikrát do měsíce, každou jízdu bude řidič Senior taxi zaznamenávat uživateli služby přímo do průkazky. Pokud splňují podmínky, speciální průkaz získají klienti na odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic v budově u divadla.

„Je třeba, aby si žadatelé s sebou vzali občanský průkaz, případně průkaz ZTP či ZTP/P, pokud jsou jeho držitelem, s vyplněním formuláře jim pomůžeme přímo na místě,“ řekla Michaela Stránská z odboru sociálních věcí. Vydání průkazu je zdarma.