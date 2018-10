Za Chrudimsko jde do Senátu Tecl, neuspěl Herman. Svitavsko zvolilo Kortyše

Tecla vyslalo do horní komory českého parlamentu během pátku a soboty 13 435 hlasů voličů, Kortyše 9 024.

„Tak velká podpora je pro mě obrovský závazek. Z toho, kolik jsem dostal hlasů, jsem opravdu dojatý. Zjevně mne podpořili i voliči jiných stran, kteří v prvním kole dali hlas někomu jinému. Ale tak má politika vypadat, jde vždy o shodu několika stran napříč celým spektrem,“ reagoval Jan Tecl, který chce nadále zastávat obě funkce, tedy post senátora i starosty Havlíčkova Brodu.

„Slíbil jsem, že Havlíčkův Brod ani po případném zvolení senátorem neopustím a tento slib dodržím,“ dodal Jan Tecl.

Průběh hlasování na Chrudimsku se na rozdíl od prvního kola obešel bez větších zvratů. Před týdnem totiž téměř po celou dobu sčítání hlasů vedl Daniel Herman, jeho věkem stejně starý soupeř Jan Tecl ho porazil minimálním rozdílem až závěrečným finišem. Tentokrát však byl od počátku zřejmý náskok Jana Tecla, nakonec má na svém kontě 64 procent hlasů.

V boji o senátorský post zdůrazňovaly obě osobnosti slabší místa svých konkurentů. Slabinou Tecla byla podle Hermana kumulace několika funkcí s plným platem ze státního rozpočtu, nedostatečné omezení hazardu ve městě i jazyková nevybavenost. Naopak Hermanovou zjevnou slabinou bylo, že z Chrudimska či Havlíčkobrodska nepocházel a nikdy tam nežil.

„Co rozhodlo, těžko říci. Pravděpodobně to bylo několik faktorů. Určitě osobnost pana starosty Tecla, to, že je ODS na vzestupu, regionální vazba i další vlivy, každopádně je dobojováno. Pan Tecl si zaslouží gratulaci a držím mu palce, aby byl dobrým senátorem obvodu číslo 44,“ řekl Daniel Herman.

Ten se nyní soustředí na práci místopředsedy KDU-ČSL a přípravu březnového sjezdu strany. Zároveň se bude věnovat práci v různých poradenských pozicích. Kandidaturu na předsedu KDU-ČSL prý určitě neplánuje.

Pětapadesátiletý Tecl se stal nástupcem dosavadního senátora Jana Veleby, do letoška také předsedy Strany práv občanů. Jako senátor chce pečlivě dbát na to, aby se při tvorbě zákonů bral ohled na to, jaký mají dopad na každodenní život lidí. „Byla to i moje hlavní motivace, proč se senátních voleb účastním,“ dodal.

Podle něj je v naší zemi na jeho vkus příliš cedulek o tom, co smíme a nesmíme, příliš nařízení a zákazů a příliš nedůvěry ve zdravý rozum. „Naopak je v ní málo úcty k občanům, málo lásky ke svobodě, málo respektu k rodině a málo odhodlání k obraně přirozenosti,“ řekl Jan Tecl.

Michal Kortyš zvítězil na Svitavsku s převahou

Na Svitavsku dali voliči přednost Michalu Kortyšovi. A tedy pravici před levicí, ODS před ČSSD, popřípadě Litomyšli před Svitavami. Jeho protikandidát, svitavský lékař Pavel Havíř, nabízel své zkušenosti hlavně ze zdravotnictví, Michal Kortyš zkušenosti z praxe bývalého starosty, místostarosty a dnešního náměstka hejtmana z městské a krajské samosprávy.

Šestapadesátiletý podnikatel a politik Michal Kortyš nahradí v horní komoře parlamentu Radko Martínka z ČSSD. Do Prahy ho podle součtů volebních komisí poslalo 63 procent hlasů.

Podle něj by měli senátoři zabránit zhoršování zákonů. Nejvíce mu vadí současná podoba zákonů stavebního, o zdravotní péči a zákona o veřejných zakázkách. V této zemi se podle něj příliš zajímáme o to, kdo to říká, a příliš málo o to, co vlastně říká. A také je málo lidí na práci a hodně byrokracie.

Druhé kolo voleb do Senátu provázela velmi nízká účast voličů. Zatímco na Chrudimsku jich přišlo v prvním kole 47 procent, ve druhém jen 19 procent. Na Svitavsku v době současných komunálních voleb dorazilo o týden dříve 43 procent voličů, nyní pouze 15 procent.

„Průběh hlasování byl poklidný, bez jakýchkoli komplikací. Perličkou byla pouze nulová účast voličů v jednom z volebních okrsků ve Skutči, konkrétně v Lešanech,“ řekl Cyril Štangl z organizačního a právního odboru pardubického krajského úřadu.