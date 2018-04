Šéfové pardubického Parama uklidňovali zaměstnance, továrna prý vydrží

"Je to dobrý," říká jeden ze zaměstnanců před branou chemičky. Sedá na kolo a pokračuje: "Nic se zavírat nebude, továrna pojede pořád, jen na zkoušku odstaví jeden provoz." Své jméno ale sdělit nechtěl.

"Taky vám jméno neřeknu, ale atmosféra na setkání byla dobrá, není se čeho bát," řekl další zaměstnanec. Šéfové přitom zaměstnancům potvrdili informaci, kterou v úterý přinesla MF DNES, že továrna se chystá na několik měsíců zastavit provoz destilace ropy a pak rozhodne, jak s naloží se ztrátovou fabrikou dál.

"Stále platí původní plány. Vedení vlastně jen zopakovalo to, co už je dávno známé. Že se na několik měsíců zavře provoz rafinérie a pak se uvidí, co bude," řekl odborový předák Milan Skryp.

Zavřením rafinerie vzrostou vstupní náklady

Právě odbory nakonec na setkání s vedením získaly nejvíc. Už v minulosti si stěžovaly, že není dobrá komunikace mezi vedením a odborovými předáky. Teď jim sami šéfové navrhli, že právě tento komunikační kanál potřebuje pročistit.

Nelíbil se jim únik informací a ani to, že vlastně museli sdělit zaměstnancům věci, které si už den před tím mohli přečíst v novinách. Zaměstnanci ale příliš velkou jistotu zajištěné budoucnosti nemají. Pokud továrna zavře rafinérský provoz, bude muset dovážet suroviny pro ostatní provozy z Kralup či Litvínova.

Tím ale vzrostou vstupní náklady a je otázka, jestli se tak Paramo nepřiblíží ke vstupu do už nyní početného klubu zavřených malých rafinérií.