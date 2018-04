Šéf pardubického Dostihového spolku rezignoval. Tvrdí, že splnil úkol

"Považuji svoji misi za splněnou a jdu se věnovat svým zájmům," uvedl Buchal.

Pod jeho slova se však pardubičtí radní asi sotva podepíší. "Situace stále není dobrá," řekl náměstek primátorky a člen představenstva Dostihového spolku Jiří Rozinek.

Dostihový spolek, pořadatel Velké pardubické, je stále noční můrou radnice, která jako většinový vlastník Spolku žehlí na závodišti jeden problém za druhým.

Potíže jsou s financemi, sponzory, s termínem Velké a nedařila se ani jednání se žokejem Josefem Váňou. "O Velké pardubické slyším opravdu velmi nerada," řekla nedávno primátorka Štěpánka Fraňková.

Není divu. Dostihový spolek se potácí i kvůli trestním oznámením nebo neustálým personálním změnám ve vedení.

Z osmi měsíců byl měsíc na dovolené

Buchal přesto trvá na tom, že jeho "mise" byla úspěšná, ačkoliv ve vedení akciovky strávil osm měsíců, z toho přesně měsíc byl na dovolené.

"Byla nastavena jasná opatření, daří se konsolidovat ekonomiku a plynule se pracuje i na takových úkolech, jako je renovace dostihové dráhy či nová koncepce dostihové sezony," uvádí Buchal.

Vedením Spolku byla pověřena dosavadní ekonomická náměstkyně Hana Jeníková. "Je to špičkový ekonom, dokáže jít v účetnictví řadu let dozadu a bere věci skutečně do hloubky," dodal Rozinek.

Nový ředitel vzejde z výběrového řízení. Petr Buchal to minulé vyhrál s tak jasnou převahou, že skončilo dříve, než se počítalo.