Sdružení pro Pardubice se drolí. Primátorka chce hlavy dvou starostů

V posledních patnácti letech se bez politiků ze Sdružení pro Pardubice (SPP) na pardubickém magistrátu nic zásadního neodehrálo.

Po posledních komunálních volbách dokonce získalo křeslo primátora, které obsadila Štěpánka Fraňková. Tradičně silné zastoupení má sdružení i na městských obvodech.

Jenže nyní přichází vážný problém. Necelý rok před městskými volbami se SPP začíná štěpit. Starosta šestého obvodu Petr Králíček totiž založil nové sdružení a k němu se přidal i starosta Rosic nad Labem Vítězslav Čapek.

"Oba vyzvu, aby rezignovali na posty, které získali v našich barvách a díky koaličním dohodám," uvedla primátorka a šéfka SPP Štěpánka Fraňková.

Starostové odstoupit nehodlají

Ke zmíněnému kroku získala mandát od svých kolegů. Zůstane však asi jen u výzvy. Králíček odmítl rezignovat už minulý týden a Čapek tak učinil v úterý. Dokonce se nechce vzdát ani křesla v představenstvu Služeb města, které získal díky volebnímu úspěchu SPP na velké radnici.

"To je v kompetenci rady města, takže to nechám na ní. Sám odcházet nebudu, protože si myslím, že ten rok do voleb můžu ve vedení městské firmy dokončit," uvedl.

Přesto ho rada vedená Fraňkovou může z pozice odstranit. Z křesla starosty to však půjde mnohem hůře. Primátorka si sice myslí, že začnou nová koaliční jednání, ale šéf rosické radnice z nich nemá obavy.

"Sám z pozice starosty určitě neodejdu. Kdo bude chtít změnu, potřebuje sehnat osm hlasů. Myslím si, že nebude mít šanci. Cítím, že mám podporu zastupitelstva," uvedl Čapek, ke kterému se přidal i další rosický člen SPP Vratislav Vojtíšek.

"Řeknu zástupcům dalších politických stran, že naše sdružení se už necítí být členem koalice ani ve Svítkově, ani v Rosicích," doplnila Fraňková s tím, že další dva starostové za SPP Jaroslav Menšík v centru a Jiří Hájek na Dukle zůstávají v dresu Sdružení pro Pardubice.

Otázkou však je, jak se k nové situaci na dvou malých radnicích postaví další strany. Podle Jindřicha Taubera, lídra pardubické ČSSD, která má třeba v Rosicích hned tři mandáty, je zatím brzy na prognózy.

"Ta situace nás zaskočila, takže zatím nevíme, jak postupovat. Během pár dní se sejdeme a poradíme se. V každém případě to ale necháme na místních organizacích. Žádné příkazy shora chodit nebudou," uvedl Jindřich Tauber.

Celý problém vzniká kvůli snaze Fraňkové omezit obvody

Primátorka Fraňková ani neskrývá, že problém jejího sdružení je v tom, že se politici nedokážou shodnout, jak postupovat v otázce městských obvodů. Vedení města by je rádo v rámci úspor radikálně ořezalo, v ideálním případě dokonce zrušilo. Tomu se však starostové tvrdě brání.

"Spolupráce s magistrátem je čím dál horší, místo aby nám pomáhal, tak nás jen omezuje," uvedl starosta Čapek.

I proto jeho kolega Králíček založil nové sdružení Pardubice pro lidi, se kterým bude chtít uspět ve volbách za rok.

"Přímým impulsem pro vznik hnutí byla nespokojenost jeho zakládajících členů se stylem, jímž se v současnosti vede pardubická komunální politika. Pardubicím se nedaří čerpat peníze z EU, ministerstev či různých fondů, vedení města nezvládá dokončit významné a dlouho plánované investice," uvedl Králíček, který dokonce zkusil uspořádat ve Svítkově referendum o odtržení od Pardubic. Nakonec se ale nekonalo.

Štěpánka Fraňková však svůj boj za zeštíhlení obvodů nevzdává. Několikrát zopakovala, že ještě do konce volebního období předloží zastupitelům materiál, který bude nabízet řešení. "Nejdříve se ale musíme domluvit v SPP," dodala.