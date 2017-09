VIDEO: Sadař rozhání krupobití hlučným dělem. Odpaluje ho na dálku

A rána to byla opravdu veliká. Vždyť také zařízení vydá zvuk kolem sto třiceti decibelů, naštěstí se ale ve vesnici hluk projeví mnohem slaběji.

„Pořídil jsem si ho letos na jaře, použil jsem ho už sedmkrát a kroupy jsme tady neměli. Přitom hrozily. Ale exaktní vědecký důkaz, zda a jak dělo pomohlo, vám nepodám,“ řekl MF DNES sadař.

Podle něj má dělo v podobě kontejneru s jakýmsi komínem vytvořit výbuchem acetylenu z tlakových lahví rázovou vlnu, která je vedena do atmosféry. V ní rozruší a promíchá vrstvy vzduchu natolik, že zamezí vzniku krup. A pokud by tam už byly, tak by se měly změnit na déšť, popřípadě vlhký sníh. Kdyby jich bylo už skutečně hodně, pak by se měly aspoň zmenšit.

Dělo vypadá jako velký zelený kontejner s trychtýřovým komínem. Vzduchové dmychadlo vžene acetylen do spalovací komory v komíně, elektrickou jiskru zažehne a pak v komoře odpálí sadař přímo na místě nebo pomocí textové zprávy od obrazovky počítače, na němž sleduje počasí a případně i hrozící krupobití. Při nedělní ukázce tak sadař s pomocí mobilu odpaloval zařízení přímo z prostor výstavy ve vzdálenosti přibližně jeden kilometr.

Ačkoli stálo dělo 1,2 milionu korun, podle majitele se vyplatí. „Zdá se to hodně, ale vlastně to není moc. Toho, kdo si pořídí protikroupové sítě, stojí jeden hektar víc než 400 tisíc korun a dělo by mělo pomoci uchránit úrodu na ploše 80 hektarů,“ vysvětlil Nevole. Sadař doufá, že mu dělo na sto dvaceti hektarech ochrání většinu stromů.

Ovocnáři si na letošní úrodu vesměs stěžují, ale sadař ve Svinčanech je vcelku spokojen. „Nemám špatnou úrodu. Měl jsem rekordní sklizeň třešní, průměrnou i višní, švestek sice o třetinu méně a u hrušek to byla katastrofa, ale zase jablek mám dost,“ dodal Jaroslav Nevole.