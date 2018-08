VIDEO: Sinice vysály z rybníka kyslík, uhynuly tisíce ryb včetně trofejních

Svitavským rybářům zbyly jen oči pro pláč. Už několik hodin spolu s dobrovolníky brázdí na loďkách brčálově zelenou hladinu rybníka Rosnička a obcházejí břehy, odkud do igelitových pytlů vybírají tisíce uhynulých ryb na hladině.

Úhoři, štiky, cejni, kapři, vzácní jeseteři, ale i trofejní dvoumetroví sumci končí v ohromných kontejnerech na břehu rybníka, odkud je odvážejí nákladní auta do kafilerie v Lanškrouně.

„Když se podíváte, co bílá tečka, to uhynulá ryba. Nejvíc je jich u hráze,“ ukazuje na hladinu posetou rybami břichem vzhůru muž, který se přijel k rybníku podívat.

Spoušť, kterou nikdo z místních nepamatuje, způsobila kombinace veder a masivního množství sinic.

Hygienici: Rybník je zcela bez kyslíku

Od středy tu kromě rybářů, hasičů a dobrovolníků zasahují také hygienici, kteří zjišťovali příčiny masivního úhynu.

„Dnes ráno odebírali vzorky. Výsledky měření ukázaly, že voda obsahuje nulové množství kyslíku. Na vině jsou odumřelé sinice, které potřebují k životu kyslík. Pokud ho nemají, odumírají a vytvoří na hladině vrstvu, která rybník neprodyšně uzavře,“ vysvětluje důvod krizové situace mluvčí Svitav Lucie Macášková.

Do rybníku navíc nepřitéká žádná voda, protože hlavní napájecí zdroj, prameniště řeky Svitavy, je od jara vyschlý.

Zástupci Českého rybářského svazu ve Svitavách hodnotí situaci jako velmi vážnou a obávají se, že patnáctiapůlhektarový rybník je už bez života.

V pondělí přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by k tak kritické situaci mělo dojít.

První masivní úhyny registrovali v úterý ráno, od té doby se situace zhoršovala každou hodinu. Rybník se snaží provzdušňovat, čerpadly rozstřikují vodu, ale obávají se, že je pozdě.

„Kolik v něm bylo ryb, nevíme, jde o sportovní rybník, ale už včera jsme vytahali třicet metráků uhynulých ryb a obávám se, že nejsme ani v polovině. Až teď skutečně vidíme, co všechno v rybníku bylo. V životě jsem třeba nevěřila, že je tady tolik úhořů. Snažíme se už jen mírnit následky toho, co se stalo, aby to bylo schůdné pro životní prostředí. Nic jiného se dělat nedá,“ říká jednatelka svitavské organizace Českého rybářského svazu Ivana Drmolová.

Pomoc připojilo i město Svitavy, které vyslalo ke břehům klienty azylového domu, aby pomohli s úklidem uhynulých ryb.

„Poskytli jsme rybářům padesát pytlů vápna, které začnou do rybníka sypat jako desinfekci,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Vzhledem k závažnosti situace však rybáři potřebují další dobrovolníky, kteří by jim s odlovením tisíců ryb pomohli.

„Zatím nás není tolik, čekáme, až ostatní přijdou z práce. Toho, kdo má volné ruce a nohy, určitě uvítáme. Pomoc bude určitě potřeba nejen dnes, ale i v následujících dnech. Čím dřív to uklidíme, tím to bude pro tu vodu lepší,“ dodala ve středu odpoledne jednatelka Ivana Drmolová.