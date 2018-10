Rybník je po utracení ryb v rekonvalescenci. Vrtulník ho zasněží vápnem

Čtyřiapadesátihektarový rybník Buňkov, jehož ryby byly nakaženy herpes virem a musely být utraceny, čeká do konce roku vyvápnění. Příkaz přišel ze strany Krajské veterinární správy. Poté musí zůstat šest týdnů bez vody a rybáři jej mohou opět napustit. To se ale nestane, rybník zůstane celou zimu prázdný, takže pomůže i zásah mrazu.

„Musíme použít asi tři tuny vápna na jeden hektar, to je velké množství, takže jen vápno bude stát až do 900 tisíc korun. Jediná možná aplikace na tomto rybníku je letecká,“ řekl předseda Rybářství Přelouč Josef Kratochvíl.

Rybáři nyní jednají s firmou, která by za pomoci helikoptéry vyvápnila vypuštěnou plochu rybníka. Náklady na leteckou pomoc znamenají pro rybáře dalších několik set tisíc korun. Ti však na nečekanou záchrannou akci peníze nemají, proto požádali Východočeský územní rybářský svaz o půjčku.

„Pro nás je lepší najmout si helikoptéru. Pokud bychom vápnili klasickým čmelákem, musel by vzlétat z Podhořan, helikoptéra bude moci přistávat přímo tady před rybníkem,“ řekl Kratochvíl. Vápno sem rybáři nechají dopravit v cisternách z Kunčic u Vrchlabí.

„Vápnění určitě pomůže. Je to nejen vápnění, ale také dezinfekce všech okolních ploch,“ řekl šéf krajských veterinářů Radek Axmann.

Nemoc zavlekli do rybníka barevní koi kapři

Veterináři se přiklánějí k názoru, že nemoc do rybníka zavlekli barevní koi kapři, které zřejmě nakažené vypustil do Buňkova některý z majitelů. Přeloučští rybáři vylučují, že by je do rybníka nasazovali sami. Při výlovu jich však několik kilogramů ve svých rybnících objevili.

„Zřejmě jsou sem skutečně uměle zanešení,“ řekl Axmann.

Ačkoli koi herpes virus postihuje jen kapry, ostatní ryby se automaticky stávají přenašeči nemoci na ploutvích ve slizu. Proto museli přeloučští rybáři nechat usmrtit všechny ryby, tedy až 90 tun ryb. Škoda na zvířatech se pohybuje kolem šesti milionů korun.

Ministerstvo zemědělství, které vyplácí náhrady škod, má ceník a podle něj vyplatí přeloučským rybářům škodu. Proto se ryby musely při rybolovu dělit na kategorie, aby vše zdokumentovali. Zaplatí i vyvápnění rybníka.