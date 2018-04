Rozpočet Pardubic slábne. Vysává ho i dluh za nový bazén

Oproti letošku si musí pardubičtí radní v roce 2013 vystačit s rozpočtem o více než sto milionů chudším. Navíc z něj desítky milionů odčerpá splácení nedávno otevřeného akvaparku.

Přesto v době všeobecného šetření a chudnutí měst a obcí přicházejí i dobré zprávy. Tou první je, že na klíčovou opravu třídy Míru Pardubice mají, a tou druhou (ryze českou) je ta, že jinde jsou na tom hůře. Hradec Králové během dvou let přišel v rozpočtu o 900 milionů.

Srovnání rozpočtů Pardubice 2011 1,8 miliardy 2012 1,863 miliardy 2013 1,7 miliardy Hradec Králové 2011 2,644 miliardy 2012 2, 321 miliardy 2013 1,772 miliardy

"Rozpočet v roce 2013 bude bezmála 1,7 miliardy korun. Zdá se to hodně, ale faktem je, že finanční kondice města není dobrá. V roce 2013 musíme uhradit v souvislosti s Aquacentrem Pardubice 57 milionů korun, z čehož 45 milionů činí splátka jistiny a úroků a dvanáct milionů dotace na provoz zařízení," zůstává opatrný náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Rozinek.

Ten dbal na to, aby rozpočet města pro rok 2013 byl, jako obvykle, vyrovnaný. K tomu hodně pomohlo zapojení části přebytku letošního roku. Přestože Pardubice patří k nejméně zadluženým městům v zemi, bude příští rok, i roky následující, obdobím úspor.

"Úvěrové zatížení považuji, s ohledem na avizovanou stagnaci pravidelných příjmů města, za limitní, dál již jít nechceme," řekl Rozinek, který v prosinci návrh rozpočtu předloží zastupitelům.

"K tomu stagnují běžné příjmy a tlak na postupné zvyšování běžných výdajů stoupá. To vše má obrovský dopad do investiční aktivity města v roce 2013 a do dalších let," dodal náměstek.

Na velké investice peníze zbyly

Ovšem je nutné hned dodat, že na ty velké investiční projekty peníze jsou. Příští rok se tak konečně začne opravovat třída Míru, bude se přestavovat okolí nádraží a politici také stále počítají s tím, že opraví Tyršovy sady.

Na všechny zmíněné stavby dostane město tučné dotace od Unie či správců švýcarských fondů.

"Třída Míru je jasná priorita. V současné době je svou podobou vlastně periférií města, a my ji prostě opravit musíme," říká primátorka Štěpánka Fraňková s tím, že stavba za více než 200 milionů začne na jaře.

Na druhou stranu radní počítají i s tím, že na všechny velké stavby musí dodat desítky milionů z pokladny města.

"Zapojíme finance nevyčerpané v tomto roce, což je asi 190 milionů korun. Prodej bytů by měl přinést do rozpočtu města 15 milionů korun, prodej části zbytného majetku asi 25 milionů korun. Všechny tyto peníze ale musí jít na investice či na údržbu městského majetku, nesmíme je projíst," uvedla primátorka a opět zopakovala, že se bude snažit ušetřit i na provozu svého úřadu či malých radnic na obvodech.

"Oči nemůžeme při hledání úspor zavírat ani před náklady na správu města, bez redukce úřednického aparátu se neobejdeme," dodala Štěpánka Fraňková.

Pardubicím se zvýší příjem z rozpočtového určení daní o 19 milionů korun, ale zvýší se mu také závazky. Nedostane dotace "na žáka" základních škol, což je 13 milionů korun.

O zhruba pět milionů přijdou Pardubice zrušením povinnosti obcí bez ZŠ přispívat na žáka obcím a městům, které jejich děti vzdělávají. Dalších 11 milionů ubude kvůli menšímu počtu obyvatel a osm milionů kvůli snížení daně z nemovitosti, které už zastupitelstvo schválilo.