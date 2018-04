Rodiny mohou letos na zámku ve Slatiňanech otevírat 13. komnatu

Od loňského roku si lidé ve Slatiňanech mohou koupit lístek nejenom na prohlídku hipologického muzea, ale zámek otevřel i druhý okruh, který se věnuje rodu Auerspergů.

"Novinkou je projekt Otevřete 13. komnatu. Ten je hlavně pro rodiny s dětmi, které mohou navštívit část zámecké a část hipologické trasy netradičním způsobem, kdy je provede žokejka Lata Brandisová, která jako jediná žena vyhrála Velkou pardubickou," říká Kastelán Jaroslav Bušta.

Jaroslav Bušta, kastelán zámku ve Slatiňanech

V čem je tato prohlídka jiná?

Na začátku dostanou hrací kartu, na které musí vyplnit odpovědi, a když to vyplní správně, odměnou je jeden z klíčů ke 13. komnatě. Když se jim podaří získat sedm klíčů na sedmi z deseti zapojených zámků, tak na libovolném z nich navštíví jeho 13. komnatu.

Nabízíte i prohlídku nazvanou kastelánské nokturno. Co si pod tím mám představit?

To jsou podvečerní nebo teď už spíš večerní prohlídky zámkem, kdy návštěvníkům povím věci, které se na standardních prohlídkách nedozvědí. Povíme si, kam se poděl inventář ze zámku, co se tady dělo za 2. světové války, proč vlastně byl zámek zkonfiskován. Ukážeme si zavřené prostory. Je to takový příběh zámku Slatiňany z jiného pohledu.

To znamená, že tam nejsou ta na zámku běžná data - co, kdy, kdo?

Samozřejmě nějaké základní informace tam jsou, ale jinak se snažím tomuto vyhnout. Spíš si opravdu povídáme o rodině Auerspergů, která tu žila, o provozu zámku. Jak fungoval, kdo tu pracoval, kdo tu kde bydlel. To si myslím, je mnohem zajímavější, než se dozvědět, že třeba tahle židle je z 18. století.

To je nuda, to skoro nikoho nezajímá. Snažíme se zámek představit jako místo, kde se bydlelo. Protože v té poslední generaci majitelů se užíval jako trvalé sídlo, kdy tu rodina pobývala sedm měsíců v roce, a všechny ostatní objekty se musely podělit o těch zbylých pět měsíců. Ať to byl honosný palác ve Vídni, ať to byl obrovský zámek ve Žlebech, panství u Vídně, panství v Tyrolsku, další u Salcburku.

Proč si rodina Auerspergů vybrala jako hlavní sídelní místo právě Slatiňany?

Asi to mělo několik důvodů, ale jeden z těch hlavních bylo soupeření mezi dvěma ženami. Maminka Františka Josefa Auersperga a jeho manželka. Tchýně se snachou. Snacha chtěla provést nějaké úpravy, vnést trochu nového života do žlebského zámku, kde to nebylo úplně možné, protože to bylo pietně upravené místo po otci Františka Josefa, který zemřel, a jeho manželka chtěla, aby vše zůstalo tak, jak bylo, jak si to ona pamatuje.

Všichni návštěvníci se podívají do stejných míst, nebo, když máte hodně vnímavou skupinu, jim toho ukážete víc?

Samozřejmě hodně vnímavé skupiny bývají odměňovány i něčím navíc. Něčím, kam se třeba nikdo jiný nepodívá, nebo informacemi, které nikdo jiný neslyší, nebo věcmi, které nikdo jiný nevidí. Návštěvník musí projevit zájem.

Na co byste sem nalákal návštěvníky, aby jich přišlo ještě víc?

Díky spolupráci s hřebčínem a městem Slatiňany tu vzniklo centrum, kde můžete strávit celý den. Na jednu vstupenku navštívíte zámek i hřebčín za zvýhodněnou cenu. Nově je otevřená budova Švýcárny, která původně patřila pod zámek, ale fungovala jako místo, kde se chovalo zvířectvo pro potřeby zámecké kuchyně.

Dnes je tam muzeum kladrubského koně. Dále je tu park, pro který jsme nechali vyrobit brožuru, která jím provádí a vede po největších zajímavostech. Návštěvníci mohou vyrazit na rozhlednu Bára, do Slavické obory, do Krkanky, do Pekla. Doporučuji směr od Nasavrk, protože když vstupujete do údolí Peklo, uvidíte ceduli "Projekt cesty do Pekel je sponzorován Evropskou unií".