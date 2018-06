Rozhlednu Bára čeká u Chrudimi ještě jedna dekáda, prohlédne ji statik

Přesně před deseti lety byla slavnostně otevřena rozhledna Bára architekta Martina Rajniše v chrudimských lesích.

Čtyři dny na to se krajem prohnalo tornádo, které originální vyhlídkovou věž proměnilo v hromadu dřeva. Její nástupkyně, nová rozhledna Bára II, funguje už devět let a vydržet by měla minimálně do roku 2029. Pak bude muset být nahrazena novou stavbou.

Bára Rozhledna architekta Martina Rajniše má tvar trojbokého jehlanu, který vypadá jako skládačka z dřevěných trámů. Tyčí se na Podhůře v chrudimských rekreačních lesích. Její předchůdkyni smetlo tornádo 25. června 2008. To tehdy zničilo také velkou část lesů a domy v okolních obcích - Rabštejnské Lhotě, Smrkovém Týnci a Pohledu. Druhá stavba rozhledny už je na podobné přírodní katastrofy připravená. Měří 35 metrů a má betonové základy. Stavaři na ni použili dva kilometry lan, devadesát pět kubíků modřínového a pět kubíků dubového dřeva.

„Konstrukce nebude navěky, to se vědělo od začátku. Podle provozního řádu se každé čtyři roky stříká modrou skalicí. Natíráme ji, snažíme se ji udržovat, ale její životnost je dvacet let,“ uvedl ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.

Dodal, že na podzim bude supervize rozhledny, na kterou přijede i statik. „Zatím počítáme s tím, že předpokládaná životnost 20 let bude dodržena, i když architekt Rajniš by chtěl i déle. Ale uvnitř konstrukce jsou spoje, do kterých se nedostaneme,“ uvedl.

Lesy nyní obnovily některé naučné tabule a přidaly i šest interaktivních prvků. Postupná obnova čeká i další atrakce. Například lanový park měl podle původních odhadů letos skončit.

„Díky údržbě tu bude fungovat minimálně příští rok a možná ještě jeden,“ uvedl Odvárka. Pak ovšem lanové centrum z lesů zmizí. Podle něj tu vznikne něco jiného. Například by to mohly být síťové prolézačky. Co jednou nahradí rozhlednu Báru, také není ještě rozhodnuto.

Do roku 2006 sloužil les kolem dnešní rozhledny houbařům a osamělým rekreačním běžcům. Poté se začal měnit. Vzniklo tam občerstvení, lezecká stěna, lanové centrum, lesní tělocvična, ohniště i pečlivě vyštěrkované cestičky, rozhledna, tratě pro cyklisty i cesta pro vozíčkáře.

Nyní kousek od rozhledny město staví nové parkoviště. Podle odhadů tudy projde každý rok přes 70 tisíc lidí.

Další atrakce se už nechystají. Městské lesy pokračují v obnově cest. Příští rok by se měly zrekonstruovat další úseky v okolí Pohledu a Rtenína.

V předchozích třech etapách doznalo obnovy asi šest kilometrů cest, které se rozšíří o další téměř tři kilometry. „Kdo chce dvě hodiny jezdit lesem na kole po upravených cestách, má možnost. Vytváří se tak vlastně další rekreační oblast,“ uvedl starosta Chrudimi Petr Řezníček.