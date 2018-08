Spor v České Třebové. Kraj brání okolí rotundy, radnice obyvatele

Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl o vytvoření ochranného pásma kolem románské rotundy svaté Kateřiny v České Třebové. Vedení města s tím nesouhlasí a chce se proti tomu bránit. Podle radních je ochranné pásmo příliš velké a zbytečně zkomplikuje život tamním obyvatelům.

„Rozhodnutí krajského úřadu napadneme žalobou, byť to nebude mít odkladný účinek. Nebráníme se jako město, ale bráníme lidi, aby je to tak nezasáhlo,“ uvedl starosta České Třebové Jaroslav Zedník.

Sporu o ochranné pásmo kolem románské rotundy předcházela přestavba budovy bývalého sirotčince, která památku nyní částečně zakrývá, což řadu místních pobouřilo.

Investorem je spolek Přátelé Jeunesse Lumiere, který založili absolventi křesťanské školy Jeunesse Lumiere ve Francii a její příznivci. Dům má sloužit k pořádání duchovních, kulturních a dalších akcí. Stavební úřad v České Třebové modernizaci domu povolil.

Petici proti stavbě podepsalo třináct set lidí, podle nichž velmi necitlivě zasáhla do celkového pohledu na tuto dominantu a okolí. To ale nic nezměnilo a přestavba jede podle původních plánů.

Do sporu se ale vložil hejtman a českotřebovský zastupitel Martin Netolický, který prostřednictvím krajského úřadu navrhl vyhlášení okolí rotundy svaté Kateřiny v České Třebové ochranným pásmem podle zákona o státní památkové péči. To má do budoucna zabránit necitlivým stavebním pracím v blízkém okolí.

„Vzhledem k tomu, že rotunda je nejstarší stavbou ve městě a zároveň jedinou dochovanou románskou rotundou ve východních Čechách, měla by tomu odpovídat její ochrana a zajištění blízkého okolí,“ uvedl před časem Netolický.

Dále bude možné postupovat pouze právní cestou

Městský úřad v České Třebové i přes námitky tamní radnice ochranné pásmo schválil. Město se proti tomu odvolalo, ale krajský úřad nyní rozhodnutí potvrdil a vyhlášení ochranného pásma tak už nic nebrání. Proti verdiktu kraje se už nelze odvolat. Generální ředitelství Národního památkového ústavu v příštích týdnech podá návrh na vklad ochranného pásma do katastru nemovitostí.

„Dále je možné postupovat pouze právní cestou - soudně, ve lhůtě dvou měsíců,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města a investic Městského úřadu v České Třebové Karel Švercl.

Město argumentuje tím, že jde o omezení vlastníků, které způsobí mimo jiné i snížení tržní ceny nemovitostí. „Pro obyvatele to bude znamenat, že jakoukoliv stavební úpravu jim bude muset odsouhlasit památkový ústav a bude říkat, zda to možné je a pokud ano, tak za jakých podmínek. Bude to pro ně komplikace. I proto jsme chtěli ochranné pásmo rozsahem minimalizovat, aby nebylo tak velké,“ uvedl starosta Jaroslav Zedník.

Krajský úřad namítá, že je nutné zachovat průhledy na rotundu. „Odvolací orgán upozorňuje, že vymezená plocha ochranného pásma nemovité kulturní památky kaple svaté Kateřiny patří mezi nejmenší ochranná pásma v Pardubickém kraji,“ stojí v rozhodnutí krajského úřadu.

Podle vyjádření města ale okolí rotundy už ztratilo v průběhu minulého století hodnotný krajinný ráz. Ten byl podle stanoviska radnice „definitivně zničen přestavbou bývalého sirotčince“. Paradoxní je, že právě povolení přestavby sirotčince městským úřadem dalo do pohybu byrokratický aparát, na jehož konci desítkám vlastníků přibude povinnost jednat o každé drobnosti s památkáři.