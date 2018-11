Bahno ze svitavského rybníka Rosnička uzavře speciální film

První kroky by se na rybníce mohly uskutečnit už na jaře. Vyplývá to z analýzy, kterou si město nechalo zpracovat Blahoslavem Maršálkem, odborníkem na sinice a kvalitu povrchových vod.

Časy, kdy bylo bahno z rybničního dna považováno za kvalitní hnojivo s vysokým obsahem živin, jsou dávno pryč. V Rosničce je jedním z největších rizik.

A že ho tam není málo, potvrdilo i měření. Ve větší hloubce u hráze leží až metr a půl bahna s největším množstvím živin a sinic. V každém mililitru sedimentů v celkovém objemu 70 300 m3 je až 1 238 000 buněk sinic.

Odtěžení dna však není podle starosty Svitav Davida Šimka na pořadu dne.

„Před dvaceti lety nás vyšlo vytěžení jedné půlky rybníka na 30 milionů, dnes by nás zbývající část stála 90 milionů, což je nereálné. Půjdeme cestou méně nákladných, ovšem účinných opatření, která nám profesor Maršálek navrhuje,“ říká starosta Šimek.

Na jaře tak experti spustí na dno rybníka speciální aerační zařízení, které zajistí provzdušnění nejhorších míst, kde už v květnu bylo naměřeno jen 50 procent kyslíku.

Bahno by měl uzavřít speciální film

Zároveň s tím budou do nádrže rozstříkány probiotické bakterie. Ty mají na dně vytvořit speciální film, který bahno do několika let neprodyšně uzavře.

„Za rok jsou schopné snížit mocnost toho bahna o 40 centimetrů. Po třech letech bychom mohli být na nějakých 60 centimetrech,“ vidí naději v čistě přírodních postupech Šimek.

Město už si s rybáři také vyjasnilo, jaké ryby budou moct do rybníka znovu vysadit. Zapomenout musejí na tradiční kaprovité ryby, které rádi narušují dno. Vítané budou naopak dravé ryby.

Nekompromisní musejí být úředníci podle odborné zprávy i ke znečišťovatelům v blízkém Javorníku nebo vůči rekreačním chatkám na břehu rybníka.

„Požární nádrž v obci nelze brát jako čistírnu odpadních vod. Z našich výpočtů vychází, že kvalitu vody v nádrži ovlivní zemědělství z 10 procent, 30 procent znečištění jde z obce Javorník, 30 procent jde na vrub sedimentů a rybochovnému hospodaření. Další znečištění v létě, které podporuje růst sinic, je způsobeno rekreační a obytnou zástavbou,“ píše ve zprávě Blahoslav Maršálek.

Se zahrádkáři začne radnice čištění odpadních vod u rekreačních objektů už brzy projednávat.

„Budeme od nich chtít bezodtokové septiky s kontrolou vyvážení oproti spotřebě vody,“ říká k sérii opatření, která by mohla do 3 až 4 let vést k lepší kvalitě vody.

K investici, která vyjde město zhruba na milion korun, je přiřazené i odbahnění odkalovací nádrže nad Rosničkou v příštím roce.