Futsalisté Chrudimi pózují na kalendáři, nafotil jej Robert Vano

„Se sportovci se mi vždy dělalo skvěle. Jsou disciplinovaní a umí spolupracovat,“ pochvaloval si Vano na klubovém webu Chrudimi.

Focení bylo zážitkem i pro chrudimské hráče. „Nikdo jsme původně moc nevěděli, co od toho čekat, ale příjemně mě to překvapilo. Robert Vano nás do ničeho nenutil, jen každému řekl, kam si má stoupnout a co dělat, a bylo to. Nebylo to nic komplikovaného. Je to příjemný chlapík,“ popisoval například Matěj Slováček.

Chrudimský oddíl tak k vitríně ligových a pohárových trofejí přidal další, neotřelý artefakt, který si navíc může pověsit doma i každý fanoušek Era-Packu.

„Jsme rádi, že nás fotil takový fotograf, na to by byl pyšný asi každý,“ konstatoval Slováček. „My sami i naše rodiny díky tomu máme krásnou památku na futsal,“ radoval se.

Kalendář je k dostání v sídle klubu v ulici Čáslavská 328 v Chrudimi každý všední den o 7 do 15.30 hod. a při domácích zápasech Era-Packu v chrudimské Sportovní hale. Nejbližší duel se hraje 12. ledna od 20 hodin proti Mělníku.

Kalendář lze zakoupit ve dvou variantách: s originálním podpisem Roberta Vana, nebo bez něj.